Bodrum'da ralli heyecanı - Son Dakika
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Bodrum'da ralli heyecanı

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2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Rally Bodrum, 26-28 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilecek. Ralli, drift, tırmanma, pist ve off-road yarış araçlarından oluşan sergi, 22-27 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek.

23.04.2024 11:49  Güncelleme: 11:54
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- Bodrum'da ralli heyecanı

MUĞLA - 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Rally Bodrum, 26-28 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen organizasyon, 26 Nisan Cuma akşamı saat 20.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Ralli, drift, tırmanma, pist ve off-road yarış araçlarından oluşan sergi, 22-27 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Ayrıca Rally Bodrum'a katılacak ralli pilotları Volkan Işık, Ali Türkkan, Burak Çukurova, Ümit Can Özdemir ve Uğur Soylu da 25 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severler ve basınla bir araya gelecek.

2024 sezonunun bu önemli randevusunda Bodrum'un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Çamlık, Mazı, Fesleğen ve Etrim bölgelerinde yer alan asfalt zeminli etaplara bu yıl Milas bölgesinden yeni etaplar da eklendi. İki gün boyunca devam edecek olan mücadele, cumartesi günü Milas-Bodrum arasındaki 3 özel etapta, pazar günü ise Bodrum'da yer alan 3 özel etapta yaşanacak. Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek olan ralli, 28 Nisan Pazar günü ödül töreni ile son bulacak.

Bodrum\'da ralli heyecanı
Kaynak: İHA

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