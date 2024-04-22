Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu\'ndan çocuklara ücretsiz oyun

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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Sihirli Gemi"yi çocuklar için ücretsiz oynayacak.

"Sihirli Gemi" oyunu, 23 Nisan Salı günü (yarın) saat 14.00'te Nurol Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından çocuklar için oynanacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan gibi özel bir günde öğretici ve akılda kalıcı, eğlenirken düşündüren özelliklere sahip tiyatro oyununu çocuklarımıza ücretsiz sunmak istedik. Kendi bünyemizde bulunan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatro'muzun kıymetli sanatçılarının sergilediği ve ücretsiz oynanacak olan oyunu mutlaka çocuklarımıza izletmeliyiz. Tüm Bodrum yaşayanlarını ve çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

SİHİRLİ GEMİ

Birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı çocuk oyunu Sihirli Gemi dünyada ve de özellikle üç tarafı denizle çevrili Türkiye'de çok önemli olan deniz kirliliği sorununa odaklanıyor. Oyun renkli rejisi, özgün şarkıları ve danslarıyla seyircilerini korsanların, papağanların, balıkların dünyasına davet ediyor. Çocukların bakışıyla deniz kirliliğinin sebeplerinden ve sonuçlarından bahsederken bu dünyanın tüm canlılara ait olduğunu vurguluyor. Sihirli Gemi'de, çocuklarımıza güzel bir gelecek armağan etmek için hepimizin sorumlulukları olduğu anımsatılıyor. Diğer yandan hava kirliliği, orman yangınları, termik santraller gibi ekolojik sorunların bir bütün olduğunu yansıtan oyun, küçük seyircilerini eğlendirirken deniz sevgisinin önemini gösteriyor.