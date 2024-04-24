Bodrum Belediye Başkanı Koltuğunu Öğrenciye Devretti

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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ortaokul öğrencisi Yiğit Erdoğan'a devretti.

23 Nisan'la özdeşleşen çocuklara koltuk devir teslimi, Bodrum Belediyesi'nde de gerçekleşti. Başkan Mandalinci, koltuğunu bir günlüğüne ortaokul öğrencisi Yiğit Erdoğan'a emanet etti.

Başkanlık koltuğunu kendisine bırakan Başkan Mandalinci'ye teşekkür eden Yiğit Erdoğan, "Dünyadaki tüm çocukların savaştan uzak, barış içinde, kardeşçe yaşadığı bir dünya istiyorum. Ben de Bodrum Belediye Başkanı olarak tüm çocukları mutlu etmek için çalışacağım" diye konuştu.

Yiğit Erdoğan, çocukların hem eğlenip hem yeteneklerini keşfedebileceği eğlence atölyeleri, sportif faaliyet alanları, bilimsel araştırma merkezleri gibi yerler açıp bu alanlarda çocukların daha çok bilgiye ulaşmasını diledi. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve deniz bırakmak için gerekli tedbirleri alacağını, daha yeşil bir doğa için ağaçlandırma projelerine önem vereceğini de sözlerine ekledi.

Mandalinci, Yiğit Erdoğan'ı tebrik ederek, "Bugünün minikleri, yarınımızın geleceği ve Cumhuriyetimizin temel taşı, teminatıdır. Onların iyi eğitim alması, temiz çevreyle birlikte bu yaşamı sürdürmesi, onlara eğitimde, kültürde, bilim ve sanatta fırsat eşitliğinin sağlanması bizim yarınlarımızın daha aydınlık, güven dolu olmasını sağlayacak. Ben başkanıma düşünceleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Küçükken 23 Nisan'da kendisinin de başkanlık koltuğuna oturduğunu belirten Mandalinci, şunları söyledi:

"Ben çok hevesli bir şekilde ikinci sınıftayken oturmuştum o koltuğa. Aradan çok zaman geçti ve Bodrum Belediye Başkanı olarak bugün, Bodrumlulara hizmet etmekten büyük şeref ve onur duyuyorum."