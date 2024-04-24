Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşverenlere İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşverenlere İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Düzenledi

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşverenlere İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Düzenledi

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Muğla, Ortaca, Datça, Bodrum ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesi işverenlere ve hizmet sektörünün öncü firmalarına yönelik istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi. İşverenlerin yoğun katılım gösterdiği toplantılarda, İl Müdürü Zahide Altınok, İŞKUR'un hedeflerini ve aktif işgücü programlarını anlattı. Ayrıca, kadın istihdamını artırmayı amaçlayan 'İŞ Pozitif' projesi hakkında bilgi verildi.

24.04.2024 11:14
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Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Muğla, Ortaca, Datça, Bodrum ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyesi işverenlerine ve hizmet sektörünün öncü firmalarına yönelik istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi.

İşverenlerin yoğun katılım gösterdiği toplantılar, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok'un katılımıyla gerçekleşti. İl Müdürü Altınok, toplantılarda yaptığı konuşmada, İŞKUR'un temel hedeflerinden biri olan istihdama vurgu yaparak, "2023 yılında 32 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek, 60 bin açık iş ilanı aldık. İŞKUR'un aktif işgücü programları kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında 160 programda yaklaşık 500 kişi işbaşı eğitim programıyla iş hayatına kazandırıldı" dedi.

Bölge istihdamının önemine değinen Altınok, istihdam kapsamında uygulanan teşvik ve işbaşı eğitim programlarının, işverenlerin işçi maliyetlerindeki yükünü hafiflettiğini belirtti. Altınok kadın istihdamına dikkat çekerek, kadınların işgücüne katılım ve girişimciliğinin desteklenerek artırılması ve bu yolla kadın istihdamının geliştirilmesini amaçlayan 'İŞ Pozitif' projesi hakkında bilgi verdi.

Engelli istihdamı, nitelikli işgücü kursları, işbaşı eğitim programları ile ilgili Kurum hizmetleri hakkında sunum yapan Altınok, işverenlerden gelen soruları yanıtladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü İşverenlere İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Düzenledi - Son Dakika

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