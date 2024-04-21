Bodrum FK, Şanlıurfaspor\'u mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Her hafta zorlu maçlar oynuyoruz. Rakiplerimizin düşmeyle alakalı ciddi sıkıntıları var. Dolayısıyla maçlar kolay geçmiyor. Uzun süredir eski performansımızdan ve coşkumuzdan uzak bir oyun sergiliyorduk. 7 maçta 1 galibiyet alabilmiştik. Özellikle iç sahada 4-5 maçta galip gelememiştik. Bunların hepsini üste üste koyduğunuzda sıkıntılı bir maç bizi bekliyordu. O sıkıntı gol gelene kadar devam etti. Gol yiyene kadar birkaç pozisyon bulduk ama üretme konusunda sıkıntılar yaşadık. Golü yedikten sonraki istek ve coşku biz yaklaşık bu ligde ikinci senemizi dolduruyoruz ve bu ligde herkesin görmeye alıştığı tabloyu golü yedikten sonra ortaya koyduk. Oradan da kazanmasını bildik. Oyuncularımın gol yedikten sonra verdiği reaksiyon önemliydi. Ligin sıkıştığı ve herkesin puana ihtiyacı olduğu bir dönemde 3 puan almak bizim için iyi oldu. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak için inşallah bunun biraz daha fazlasını sergileyerek yolun sonuna istediğimiz şekilde ulaşabiliriz" dedi.
Cihat Arslan: "Öne geçtikten sonra biraz daha üretken olmamız lazımdı"
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, "Buraya gelirken iyi bir oyunla puan planı yapıyorsunuz. Dengeli bir oyun oldu temposu çok yüksek değildi. Öne geçtikten sonra biraz daha üretken olmamız lazımdı. 2 sağ bekimiz, 2 sol stoperimiz sarı kart cezalısı ve 1 sakat oyuncumuz vardı 5 eksik oyuncumuzla geldik. Sağ bek olarak Aldair ile oynadık. Maç içinde iyi oynadı ama kritik pozisyonlarda refleks olarak biraz sıkıntı oldu ve 2 penaltı gerçekleşti. Futbolda mücadele devam ediyor. Biz büyük bir şehri temsil ediyoruz. Şehri temsil ederken yalnız bırakılmamak gerekiyor. Hem yönetim açısından söylüyorum hem futbolcu kardeşlerim buraya moralimiz yüksek gelmedik. Biz temsil için sonuna kadar savaşıyoruz ama takımın maddi ve manevi biraz daha desteğe ihtiyacı var. Biz gerekenleri yapıyoruz ama dışarıdan destek gerekiyor. Haftaya Allah'ın izniyle kazanırız, daha avantajlı konuma geçeriz" diye konuştu. - MUĞLA
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