Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Didim'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Didim'de Coşkuyla Karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Didim\'de Coşkuyla Karşılandı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı olan Bodrum-Kuşadası etabı, Didim'de coşkuyla karşılandı. Bisikletçiler, Didim ilçe protokolü ve bisiklet severler tarafından karşılandı. Didim'den uğurlanan bisikletçiler, Söke ve Kuşadası'na pedal çevirdi.

25.04.2024 15:44  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 5. etabı olan 177 kilometrelik Bodrum- Kuşadası etabı, Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlarken, Didim güzergahından geçen bisikletçiler ilçede coşkuyla karşılandı.

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, Didim Belediyesi kavşağında Didim ilçe protokolü ve bisiklet severler tarafından karşılandı. Didim'e bağlı Akbük Mahallesi'nden Aydın sınırlarına giren bisikletçiler, Akbük, Fevzi paşa ve Denizköy Mahallelerini pedal çevirerek geçti. Didim merkezden geçen bisikletçileri, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kamu kurum amirleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve Didim'deki bisiklet severler ve öğrenciler izledi.

Cumhuriyet Caddesi ve İnönü Bulvarı üzerinden Kuşadası'na giden bisikletçiler için Didim Jandarma Komutanlığı ve Didim Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş güvenlik tedbirleri aldı. Bisikletçiler alkışlar eşliğinde Didim'den uğurlandı. Bisikletçiler etap kapsamında Söke ve ardından Kuşadası'na pedal çevirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Kuşadası, Türkiye, Bodrum, Didim, Söke, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Didim'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
14:43 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Şehir hastanesinin davetiyle harekete geçen ekiplerimiz darp edilmiştir
14:16 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü 16 yaşındaki kız, başkomiser babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
15:26 Duruşma sonrasında olay çıktı Dilan Polat’ın yakını, Banu Parlak’a saldırdı Duruşma sonrasında olay çıktı! Dilan Polat'ın yakını, Banu Parlak'a saldırdı
14:51 Belediye personeli, 23 Nisan’da kutlamalarında çocuk tekmeledi Belediye personeli, 23 Nisan'da kutlamalarında çocuk tekmeledi
14:49 Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş’ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı
14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
14:40 Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu Ünlü Alman model Gisele Bündchen, trafik ihlali nedeniyle ceza alınca gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 16:38:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Didim'de Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement