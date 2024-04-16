Muğla\'da çalınan teknenin motoru ve donanımları çalındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalındıktan sonra kayalıklara vuran ve terk edilen teknenin motoru, buzdolabı ve bazı teknik donanımları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde özel bir limanda bağlı olduğu öğrenilen tekne, geçtiğimiz Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Tekneyi çalan kişi ya da kişiler, tekneyi Köçek Adası kayalıklarına vurduktan sonra terk etti. Cumartesi gecesi Sahil Güvenlik ekiplerinin ihbarı sonrası olaydan haberi olan tekne sahibinin, sigorta işlemlerini hallettikten sonra tekneyi kurtarma çalışmasına başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, büyük hasar alan teknenin bir motorunun, şişme botunun, buzdolabının ve bazı teknik donanımlarının çalındığı bildirildi. Olayın faillerinin tekne kayalıklara vurduktan sonra şişme bota binerek bölgeden uzaklaştıkları tahmin ediliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, faillerin henüz yakalanmadığı öğrenildi. - MUĞLA