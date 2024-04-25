Bodrum Belediye Başkanı Çocukların Daveti Üzerine Parka Gitti

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çocukların daveti üzerine Çırkan Mahallesindeki parka gitti.

Başkan Tamer Mandalinci, 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Marmaris-Bodrum etabı sonrasında çocukların ilgi odağı oldu. Program sonunda Başkan Mandalinci, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirirken aileleriyle de sohbet etti. Çocuklara istek ve taleplerini soran Başkan Mandalinci, çocuklardan Eylül Üzer'in park daveti üzerine Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştireceği toplantının ardından parka geleceğinin sözünü verdi.

Toplantının ardından Çırkan Mahallesi'ndeki parka giden Başkan Mandalinci, buradaki çocuklar ve aileleriyle sohbet etti. Çocukların park dışında futbol ve basketbol oynayabilecekleri bir alan istemesi ve yakın bir yerde gösterilen boş arazi sonrası, gereken inceleme ve çalışmaları hemen başlatacağını ifade etti.

Başkan Mandalinci, "Mutlaka yaparız zaten bu beş yıl boyunca hep diyorum kadınlara, gençlere ve çocuklara pozitif ayrımcılık olacak. Ben de küçükken sokak arasında oynadım ama tesis yapılınca güzel oluyor tabii ki. Hem ailelerin gözü arkada kalmıyor. Korunaklı bir alan oluyor" diyerek çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra parktan ayrıldı. - MUĞLA