Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı - Son Dakika
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Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı

Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, insan ve çevre sağlığı açısından risk taşıdığı değerlendirilen 3 ayrı bitki koruma ürününün ithalatını 13 Kasım 2026, imalatını 18 Aralık 2026, kullanımını ise 31 Aralık 2027 itibarıyla sonlandırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, insan ve çevre sağlığı açısından risk taşıdığı değerlendirilen 3 aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımının sonlandırılmasına karar verdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması, üretimi, ithalatı, piyasaya arzı ve kontrollerinin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğü belirtildi. 

İLK KEZ KULLANILACAK ÜRÜNLERİN RUHSATLI OLMASI ŞART

Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak bitki koruma ürünü aktif maddelerinin Avrupa Birliği'nde veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerektiği aktarılarak, "Uluslararası kuruluşlar tarafından insan ve çevre sağlığı açısından sakıncalı bulunan aktif maddelerle ilgili olarak; alternatif ürünlerin bulunup bulunmadığı, ithalat, üretim ve kullanım verileri, stok durumu ve ülke ihtiyacı birlikte değerlendirilmekte; gerekli görülen durumlarda bu maddelerin kullanımı belirli bir takvim çerçevesinde kısıtlanmakta veya sonlandırılmaktadır" denildi.

3 MADDE ELE ALINDI

Bu kapsamda THIOPHANATE METHYL, INDOXACARB ve PHOSMET aktif maddelerinin yeniden değerlendirildiği belirtilerek, "THIOPHANATE METHYL için güvenli toksikolojik referans değerlerinin belirlenememesi, tüketiciler açısından olası akut risklerin bulunması, endokrin bozucu özelliklere ilişkin değerlendirmeler ve Avrupa Birliği'nde onayının sona ermesi dikkate alınmıştır.

INDOXACARB için küçük otçul memeliler, solucanla beslenen memeliler, bal arıları ve benzeri böcekler açısından belirlenen riskler ile tüketiciler açısından akut riskin tamamen dışlanamaması ve Avrupa Birliği'nde onayının sona ermesi değerlendirilmiştir.

PHOSMET için ise operatörler, çalışanlar ve ilaçlama çevresinde bulunan kişiler açısından mevcut koruyucu önlemlere rağmen kabul edilemez risklerin bulunması; tüketiciler ve sucul organizmalar açısından yüksek akut ve kronik riskler ile Avrupa Birliği'nde onayının sona ermesi göz önünde bulundurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

İTHALAT 13 KASIM'DA, İMALAT 18 ARALIK'TA SONA ERECEK

Açıklamada ayrıca, şöyle denildi:

"Söz konusu aktif maddelerin kullanıldığı alanlarda yeterli sayıda alternatif bitki koruma ürününün bakanlığımızca ruhsatlandırılmış olması da dikkate alınarak, bu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımının belirlenen takvim doğrultusunda sonlandırılmasına karar verilmiştir. Buna göre; fiili ithalatları 13 Kasım 2026, imalatları 18 Aralık 2026, kullanımları ise 31 Aralık 2027 tarihleri itibarıyla sonlandırılacaktır. Bitki koruma ürünlerine ilişkin değerlendirme ve düzenlemeler; insan ve çevre sağlığının korunması, bitki sağlığının sürdürülebilir şekilde güvence altına alınması ve güvenli kullanım esaslarının devam ettirilmesi doğrultusunda yürütülmeye devam edecektir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan 3 tarım ilacına yasak! Geri sayım başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Dahada genisletilmesi lazim 0 0 Yanıtla
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