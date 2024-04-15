Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç: \'Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz\'

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Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, hakem yönetimini eleştirerek, "Belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz"

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi oynadıkları bir maçı kazanamadıklarını söyledi.

Son haftalarda oyunlarının düzeldiğini ve güçlü takımlara karşı puanlar aldıklarını aktaran Kılıç, "Bu durum umutlarımızı fazlasıyla çoğalttı. Öne geçtik, uzun süre önde oynadık. Sonra bir ara skoru koruma çabamız vardı, biraz daha geriye çekildik. O dakikalarda da bizim takımın en önemli özelliklerinden olan hızlı hücumu çok iyi yaptık. Çok müthiş bir avantajımız olacaktı kazansaydık." diye konuştu.

Maçın son dakikalarında futbolcularının penaltı beklediği pozisyonla ilgili konuşan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu pozisyon eğer penaltı değilse ben bir daha ne hocalık yapağım ne de maç seyredeceğim. Bir takımın kaderi bu, belki bu 2 puan kayıp ile küme düşeceğiz. VAR'dakilere söylüyorum. Buradaki hakemin bir şeyi yok, görse zaten çalacak. Onu çağıracaksınız ki bakacak. Kaçan iki puanla sezon sonunda Allah korusun küme düşsen ne olacak? Hakem hata yapabilir. VAR nasıl hata yapabilir, oturduğunuz yerden maçı seyrediyorsunuz. Oturuyorsun, seyrediyorsun, 'Pozisyon eline çarpmadı' diyorsun. Yalancısın sen o zaman. Türkiye korkunç bir sezon yaşıyor hakemlere dayalı. Ben VAR'daki bir hakemin hata yapmasını kabul edemiyorum. Buradan çıkacak 2 puan bizi belki çok önemli yerlere taşıyacaktı aşağılardan kurtulmak için, maalesef bizim dışımızdaki bir güç bunu engelledi diye düşünüyorum. Maçın hakemi de bütün iyi niyetiyle maçı yönetti. Benim sözlerim VAR hakeminedir."

Bodrum FK cephesi

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zor bir maç olduğunu ifade etti.

Adana'ya çok eksik bir kadroyla geldiklerini anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Hem cezalı hem de hasta oyuncularımız vardı. Özellikle maçın başlangıcıyla çok yavan bir oyun oldu. Biz de çok fazla ağırlığımızı koyamadık. İlk yarıdaki oyun bizim oyunumuz asla olamaz. İkinci yarıdaki oyun bizim oyunumuz. Özellikle oyuncularımızın isteği, gayreti çok iyiydi. Daha fazlasını atabilirdik ama 1 tane atabildik. Sağlık olsun. Kalan 4 zorlu maç var. İnşallah bizim için gerekli olanları alıp lig sonunda geçen sene yaşadığımız play-off coşkusunu tekrar yaşamak istiyoruz."