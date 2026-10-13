İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram metamfetamin bulundu, bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram metamfetamin bulundu, bir şüpheli tutuklandı

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İzmir Karabağlar\'da 32 kilo 450 gram metamfetamin bulundu, bir şüpheli tutuklandı
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İzmir Karabağlar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 450 gram metamfetamin bulundu. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adrese yönelik yapılan aramada 32 kilo 450 gram metamfetamin, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet hassas terazi bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Karabağlar3. SayfaGüvenlikGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram metamfetamin bulundu, bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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