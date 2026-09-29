İzmir'de balkondan atma davası başladı, eşi ve 2 sanık intihar savunması yaptı - Son Dakika
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İzmir'de balkondan atma davası başladı, eşi ve 2 sanık intihar savunması yaptı

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İzmir\'de balkondan atma davası başladı, eşi ve 2 sanık intihar savunması yaptı
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İzmir Karabağlar'da balkondan düşüp ağır yaralanan kadını attığı öne sürülen eşi ve 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklar intihar savunması yaparken kadın, eşinin kendisini bacaklarından tutup attığını söyledi; mahkeme tutuklulukların devamına karar verdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp ağır yaralanan Aylin Güler'i (30) attığı öne sürülen eşi Okan Güler (34) ile yanındaki 2 arkadaşının yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklar suçlamaları reddedip Aylin Güler'in intihara kalkıştığını iddia etti. Aylin Güler ise "Tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı" dedi.

Olay, 11 Mart'ta saat 08.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'ta meydana geldi. Aylin Güler, apartmanda 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düşüp ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Güler, tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aylin Güler'in, eşinden şiddet gördüğü, bu nedenle şikayetçi olduğu, boşanma aşamasında oldukları, bir süre önce de babasının evine döndüğü belirtildi. Çiftin daha önce defalarca polise başvurduğu, bu nedenle 8 yaşındaki kızlarının da geçici süre ile devlet korumasına alındığı belirtildi. Soruşturmada Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren (42) ve Emine Acar Ekren (48) gözaltına alınıp tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından Okan Güler ve birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı. Sanıklardan Okan Güler hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'İştirak halinde nitelikli ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar, 'Silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'Silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'Eşe karşı basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar, 'Birlikte silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame Atılım Ekren hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten' 7 yıla kadar hapis ve 'İştirak halinde ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar hapis, Emine Acar Ekren hakkında ise 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

'SANIKLARDAN İNTİHAR SAVUNMASI'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra Aylin Güler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ilk söz Okan Güler'e verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Okan Güler, "Boşanma davası açılmıştı. Aramızda sürekli problemler oldu. Kendisinden 3,5 ay haber alamadım. Eşim, emniyete giderek kendisini tehdit ettiğim iddiasıyla ifade vermiş. Polis karakolunun önünde eşimi gördüm ve onu takip ettim. Kızımın çocuk esirgeme kurumuna götürüldüğünü öğrendim. Eşimi arayıp kızımızı kurumdan almak için aradım ama kabul etmedi. Sonrasında ortak arkadaşlarımızın araya girmesiyle diğer sanıkların evine gittik. Aramızda tartışma çıktı ve Aylin biber gazı sıktı. Ben de tokat atıp 'Rezillik çıkarma' diye bağırdım. 'Sen beni öldürecek misin?' diye bağırdı. Yanımda silah ve bıçak yoktu. Yine tartışmaya başladık. Sigara içmek için Atılım ile birlikte balkona çıktı. Ben de tuvalete gittim. Sonra Emine, 'Aylin intihar etti koş' diye bağırdı. Atılım balkon eşiğinin oradaydı. Aylin'i yerde yatarken gördüm, düşerken görmedim" dedi. Duruşmada söz verilen diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek Aylin Güler'in intihar girişiminde bulunduğunu savunup tahliye talebinde bulundu.

'BACAKLARIMDAN TUTUP ATTI'

Duruşmada söz verilen Aylin Güler, Okan Güler'i 56 kez emniyete şikayet ettiğini belirtip, "'Her şey güzel olacak' diye sürekli umut veriyordu. Okan'ı 56 kez emniyete şikayet ettim. Annemi de öldürmekle tehdit etti. Beni, onu aldatmakla suçluyordu. Bir gece arayıp 'Gelmezsen kızı öldüreceğim, kaybedecek bir şeyim' yok dedi. Atılım, çocuk esirgeme kurumunda bulunan kızını almasına yardım etmek için aracı oldu. Onunla buluştuğumuzda yanında Okan da vardı. Aramızda tartışma çıktı ve bana çok sayıda tokat attı. Ben de biber gazı sıktım. Sonra beni Atılım'ın evine götürüp dövdü. Bir süre sonra 'Seni bu evden çıkarmayacağım' dedi. Atılım ve Okan balkona sigara içmeye çıkmıştı. Ben de çıktım. Tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı" ifadelerini kullandı.

Duruşmada tanıklara da söz verildi. Çiftin 9 yaşındaki çocukları, babasının annesine fiziki şiddet uyguladığını söyledi. Tanık sıfatıyla dinlenilen Aylin'in annesi E.K. de kızının sistematik olarak sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını belirtti.

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Heyet, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA
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