İzmir Karabağlar\'da şüpheli gözaltına alındı, evinde 500 gram esrar bulundu

İzmir Karabağlar'da şüpheli gözaltına alındı, evinde 500 gram esrar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin durdurduğu şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilerek gözaltına alındı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 3,85 gram, evinde 500 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira ele geçirildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları S.Ç'nin (57) üzerinde 3,85 gram esrar ele geçirdi.
S.Ç'nin uyuşturucu ticareti yaptığını değerlendiren ekipler, şüphelinin evinde arama yaptı. Aramada 500 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira bulundu.
S.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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