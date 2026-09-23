İzmir Büyükşehir eski başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir eski başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında son yolculuğuna uğurlandı

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İzmir Büyükşehir eski başkanı Burhan Özfatura, 83 yaşında son yolculuğuna uğurlandı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Balçova Niyazi Uğur Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'na defnedilen Özfatura, gözyaşlarıyla uğurlandı.

Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Burhan Özfatura, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özfatura, ani kalp durması nedeniyle Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınmıştı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu tarafından hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanan Özfatura'nın oğlu Fatih Özfatura da babasının kalbinin yaklaşık 40 dakika durduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu duyurmuştu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Burhan Özfatura, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 83 yaşında hayatını kaybetmişti.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Burhan Özfatura için bugün Balçova Niyazi Uğur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi ve yakınları taziyeleri kabul ederken, Özfatura'nın sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Kızı Zeynep Özfatura da babasının tabutu başında gözyaşı döktü.

Burhan Özfatura'nın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'na defnedildi. Cenaze törenine, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, siyasi parti il başkanları, Özfatura'nın bir dönem birlikte görev yaptığı siyasiler, iş insanları, eski ve mevcut belediye başkanları, milletvekilleri, eski bakanlar ile çok sayıda seveni katıldı.

İki dönem başkanlık yaptı

Burhan Özfatura, 1984-1989 ve 1994-1999 yılları arasında iki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçimlere katılmıştı. Burhan Özfatura, Adalet Partili Osman Kibar'ın ardından İzmir'de belediye başkanlığı görevini yürüten tek sağ görüşlü siyasetçiydi. Özfatura, başkanlık döneminde özellikle Büyük Kanal Projesi ve Bornova-Üçyol metro hattı gibi İzmir'in kemikleşen sorunlarına karşı projelerde ilerlemeler sağladı. 15 Aralık 1986 tarihinde Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi kurdu. 1996 yılında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Tansaş hisselerinin yüzde 32,98'i halka açıldı. Balçova'ya ve İzmir'e kazandırdığı Turkuvaz sahil alanı, İnciraltı'nda önemli bir kıyı düzenleme çalışmasının ilk adımıydı. Tam adı 'Ev Kazandırma Projesi' olan Evka toplu konut projeleri Özfatura döneminde başlatıldı. Bu kapsamda 7 adet Evka inşa edilmiş olup bunların 3 tanesi Çiğli'de (2-5-6) 2 tanesi Bornova'da (3-4) ve birer tanesi de Gaziemir (7) ve Buca'da (1) bulunur.

Kaynak: İHA
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