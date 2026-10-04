İzmir Karabağlar'da ortaokul çatısında yangın çıktı, çatının bir bölümü çöktü - Son Dakika
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İzmir Karabağlar'da ortaokul çatısında yangın çıktı, çatının bir bölümü çöktü

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İzmir Karabağlar\'da ortaokul çatısında yangın çıktı, çatının bir bölümü çöktü
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İzmir Karabağlar'daki Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sırasında çatının bir bölümü çöktü; alevlerin dersliklere sıçramaması için çalışmalar sürüyor ve okulda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında çatının bir bölümü çökerken, yangının dersliklere sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

Yangın, Esentepe Mahallesi'ndeki Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun çatı kısmında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatının bir bölümü çöktü.

Ekipler, alevlerin alt katlardaki dersliklere sıçramasını önlemek için çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de okul çevresindeki cadde ve sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Yangın sırasında okulda kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
KarabağlarEğitimGüncelİzmirYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Karabağlar'da ortaokul çatısında yangın çıktı, çatının bir bölümü çöktü - Son Dakika
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