Polis, İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Polis, İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı

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Polis, İzmir Karabağlar\'da 32 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı
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İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında Karabağlar'da bir adrese operasyon düzenlendi; aramada 32 kilo 450 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, adliyeye sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 32 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Karabağlar ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Söz konusu adresteki aramalarda 32 kilo 450 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
KarabağlarOperasyon3. SayfaGüncelPolisİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Polis, İzmir Karabağlar'da 32 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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