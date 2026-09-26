Muğla Menteşe\'de yayla kavunu ile ata tohumu sebzelerin hasadı yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde geleneksel tarım kültürünün önemli ürünleri arasında yer alan yayla kavunları ile ata tohumlarından üretilen sebzelerin hasadı gerçekleştirildi.

Menteşe'nin bereketli topraklarında yetiştirilen yayla kavunları ile ata tohumlarından elde edilen sebzeler, üreticilerin emeğiyle hasat edildi. Özellikle Karabağlar Yaylası'nda yetiştirilen geleneksel kavun çeşitleri, bölgenin tarımsal üretim kültüründe önemli bir yere sahip. Yörede yetiştirilen Paris, Pıtraklı ve Hırsız Almaz isimli yayla kavunları, kendine özgü aromaları ve uzun süre muhafaza edilebilmeleriyle öne çıkıyor. Öte yandan Ata Sebzeleri Projesi kapsamında üreticilere fide ve tohum desteği sağlanarak bölgeye özgü yerel çeşitlerin korunmasına katkı sunuluyor. Proje ile geleneksel tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması ve yerel üretimin desteklenmesi amaçlanıyor. Hasat çalışmalarıyla birlikte özellikle kadın üreticiler başta olmak üzere bölgedeki üreticilerin emeğine destek sağlanırken, sürdürülebilir ve kaliteli tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Yörede gerçekleştirilen hasadın, yerel tarım çeşitlerinin korunması ve üreticilerin desteklenmesi açısından önem taşıdığı ifade edilirken, üreticilere sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.