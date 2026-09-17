İzmir Karabağlar\'da depoya baskın, 253 bin 926 sentetik hap ele geçirildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 253 bin 926 sentetik hap ile 75 kilogram uyuşturucu etken maddesi ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu sattıkları belirlenen Ö.B. ve E.D.K.'yi takibe aldı. Takibin ardından polis, şüphelilerin sattıkları uyuşturucu hapları kiraladıkları bir depoda sakladıklarını tespit etti. Dün sabah söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Depodaki aramada 253 bin 926 sentetik hap, 75 kilogram uyuşturucu etken maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler Ö.B. ve E.D.K. gözaltına alındı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.