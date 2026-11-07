İzmir Karabağlar\'da dün uyuşturucu ve silah aramalarında 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Karabağlar'da dün uyuşturucu ve silah aramalarında 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurulan adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 12 fişek, 32 gram pregabalin, 12,67 gram esrar ve sekiz uyuşturucu hap ele geçirildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurulan adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurulan adreslere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere dün operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, 12 adet 9 mm fişek, 32 gram pregabalin maddesi, 12,67 gram esrar maddesi ve sekiz adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili M.S.A. (21), M.A. (20) ve H.Z.A. (18) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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