İZSU’dan Konak ve Karabağlar’a 58 kilometrelik altyapı yatırımı - Son Dakika
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İZSU’dan Konak ve Karabağlar’a 58 kilometrelik altyapı yatırımı

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İZSU’dan Konak ve Karabağlar’a 58 kilometrelik altyapı yatırımı
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İZSU’dan Konak ve Karabağlar’a 58 kilometrelik altyapı yatırımı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında, Konak ve Karabağlar'da altyapı dönüşümünü sürdürüyor. "Lot 3" olarak adlandırılan yaklaşık 21 milyon dolarlık yatırım kapsamında 58 kilometreyi aşkın atık su ve yağmur suyu hattı yapılıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Konak ve Karabağlar'da altyapı dönüşümünü sürdürüyor. "Lot 3" olarak adlandırılan yaklaşık 21 milyon dolarlık yatırım kapsamında 58 kilometreyi aşkın atık su ve yağmur suyu hattı yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerine karşı kenti daha dirençli hale getirmek ve uzun yıllardır kullanılan altyapı sistemlerini yenilemek amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası finansmanı ve İLBANK yürütücülüğünde hayata geçirilen Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi'nin (TEFWER) üçüncü etabı "Lot 3" kapsamında Konak ve Karabağlar ilçelerinde kapsamlı çalışma yürütülüyor.

21 milyon dolarlık yatırımla ekonomik ömrünü tamamlayan atık su hatları yenilenirken yağmur sularının ayrı bir sistemle toplanması ve uzaklaştırılması hedefleniyor. Böylece yoğun yağışlarda kanalizasyon sisteminin üzerindeki yükün azaltılması, su baskınlarının önlenmesi ve kentin altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ŞEHİT NİHAT BEY CADDESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

"Lot 3" yatırımı kapsamında Konak'ın farklı noktalarında çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor. Şehit Nihat Bey Caddesi'nde ekiplerin altyapı mesaisi devam ederken Vali Konağı önündeki 326 ve 328 sokaklarda imalatlar tamamlandı.

Aynı bölgede 327 ve 324 sokaklarda çalışmalar sürüyor. Osman Öksüz Parkı çevresindeki 520 Sokak'ta da altyapı imalatları tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği noktalarda yağmur suyu ve atık su hatlarının birbirinden ayrılması için yeni altyapı sistemi oluşturuluyor. Çalışma yapılan bölgelerden Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki içme suyu hatları da tamamen yenilenecek.

MEHMET YÜCE SONKURT PARKI'NDA GECİKTİRME HAVUZU YAPILIYOR

Projenin önemli unsurlarından biri de Mehmet Yüce Sonkurt Parkı'nda hayata geçirilecek. Parkta yapımı devam eden geciktirme havuzuyla, özellikle ani ve şiddetli yağışlarda oluşan yüzey sularının kontrollü biçimde toplanması ve tahliye edilmesi amaçlanıyor. Yağmur suyunun tamamının aynı anda altyapı sistemine ulaşmasını engellemeye yönelik bu uygulamanın, hatların üzerindeki yükü hafifleterek çevrede yaşanabilecek su baskınlarının önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ÇALIŞMA YAPILAN YERLERDE BİRLEŞİK SİSTEM DÖNEMİ SONA ERECEK

Lot 3 projesi kapsamında Konak'ın Akın Simav, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahalleleri ile Karabağlar'ın Bahçelievler ve Bahar mahallelerinde altyapı dönüşümü hedefleniyor. 29 bin 411 metre atık su hattı ve 28 bin 902 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 58 bin 313 metrelik altyapı imalatı yapılacak. Yeni sistemle yağmur suları kanalizasyon şebekesinden ayrılarak uygun tahliye noktalarına yönlendirilecek. Atık suların ise arıtma tesislerine daha sağlıklı ve kontrollü biçimde ulaştırılması sağlanacak. 21 milyon dolarlık yatırım 2027'de tamamlanacak.

Kaynak: ANKA
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