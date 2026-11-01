En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekranlara gelen “En Hamarat Benim” programının bir süredir ekrana gelmemesi, yayından kaldırıldığı iddialarını gündeme getirdi. Reytinglerde düşüş yaşadığı belirtilen programın yerine “Gelinler Sofrada” adlı yeni bir yarışmanın hazırlanmakta olduğu öne sürüldü. Yeni programın sunuculuğunu ise oyuncu Pelin Öztekin'in üstleneceği iddia edildi.

Gündüz kuşağının sevilen programlarından “En Hamarat Benim”in geleceği merak konusu oldu. Kadir Ezildi'nin sunduğu yarışmanın bir süredir yayınlanmamasının ardından kanalın yeni bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

KADİR EZİLDİ'NİN YERİNE PELİN ÖZTEKİN İDDİASI

Son dönemde reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtilen “En Hamarat Benim”in yerine “Gelinler Sofrada” adlı yarışmanın ekranlara geleceği iddia edildi. Yeni programın sunuculuğunu ise oyuncu Pelin Öztekin'in üstleneceği öne sürüldü.

HER HAFTA 5 YARIŞMACI MÜCADELE EDECEK

“Gelinler Sofrada” adlı yeni formatta her hafta beş yarışmacı büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek.

En Hamarat Benim'in tamamen yayından kaldırılıp kaldırılmadığına ve yeni programın yayın tarihine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

En Hamarat BenimPelin ÖztekinKadir EzildiTelevizyonMagazinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Eğitim camiasını yasa boğan kaza Genç öğretmenden acı haber Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
18:18
Hem attı hem attırdı Enes Ünal, A Milli Takım’a göz kırpıyor
Hem attı hem attırdı! Enes Ünal, A Milli Takım'a göz kırpıyor
18:03
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti
17:59
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor’u devirdi
7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor'u devirdi
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
17:49
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5’te 5 yaptı
Trabzonspor, Thomas Reis ile 5'te 5 yaptı
17:48
Altın için korkutan senaryo Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Altın için korkutan senaryo! Ünlü ekonomist rakam vererek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 18:30:52. #.0.3#
SON DAKİKA: En Hamarat Benim apar topar yayından kaldırıldı: Kadir Ezildi yerine Pelin Öztekin geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android