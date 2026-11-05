Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sunuculuğunu üstlendiği temizlik programlarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı yeni programının yayın tarihi belli oldu. Ezildi'nin sunacağı "Temizlik Benim İşim", 9 Kasım Pazartesi günü ekran yolculuğuna başlayacak.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Kadir Ezildi, yeni programıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Temizlik konusundaki titizliği ve kendine özgü tavırlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ezildi'nin yeni adresi TV8 olmuştu. Kanal değişikliğinin ardından merakla beklenen programın yayın günü ve saati de netleşti.

9 KASIM'DA EKRANLARA DÖNÜYOR

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstleneceği "Temizlik Benim İşim" programı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni programıyla yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanan Ezildi, temizlik konusundaki deneyimini televizyon ekranlarına taşımayı sürdürecek.

Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor

YENİ ADRESİ TV8 OLDU

Daha önce sunduğu temizlik ve ev düzeni programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, televizyon kariyerine TV8'de devam etme kararı almıştı. Yeni kanalındaki ilk programının yayın tarihinin açıklanmasıyla birlikte Ezildi'nin ekranlara dönüşü için geri sayım başladı.

Kadir EzildiMagazinYarışmaTv8Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
Arda Güler’siz Real Madrid, AEK’yi zor da olsa yendi Arda Güler'siz Real Madrid, AEK'yi zor da olsa yendi
07:00
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
00:08
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti İki değerlendirmeye itiraz edilecek
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
23:14
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar Liverpool’un kötü serisi 7 maça çıktı
Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 07:10:04. #.0.3#
SON DAKİKA: Kadir Ezildi yeni programı Temizlik Benim İşim ile ekranlara dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android