Karabağlar'da aileler ve çocuklar akıl ve zeka oyunları şenliğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Karabağlar'da aileler ve çocuklar akıl ve zeka oyunları şenliğinde bir araya geldi

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Karabağlar\'da aileler ve çocuklar akıl ve zeka oyunları şenliğinde bir araya geldi
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İzmir Karabağlar'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Uğur Mumcu Parkı'nda 'Ailemle Oyun Oynuyorum Şenliği' düzenlendi. 'Maarifin Kalbinde Oyun' teması kapsamındaki şenlikte öğrenciler ve veliler akıl ve zeka oyunları oynayıp halat çekti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Ailemle Oyun Oynuyorum Şenliği" gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belirlediği "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında yapıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda geleneksel oyun kültürünün yaşatılması ve ailelerin çocuklarıyla nitelikli zaman geçirmesinin amaçlandığı şenlikte, öğrenciler ile veliler akıl ve zeka oyunları oynadı, halat çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, Şube Müdürü İsmet Acar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı etkinlikte, oyun alanında dayanışma ve birlikte başarma duyguları öne çıktı.

Şenlik, Karabağlar Akıl ve Zeka Oyunları Ekibinin organizasyonuyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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