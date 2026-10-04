İzmir Karabağlar\'da ortaokul çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ortaokulun çatısında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevleri ve siyah dumanı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan polis ekipleri okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.