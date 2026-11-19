Çorum'da 77 yaşındaki Hüseyin Yabacı'nın ağzına ve burnuna böcek ilacı sıkarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan eşi Sevim Yabacı (54) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Eşinin alkollü olduğunu ve böcek ilacını kendi ağzına sıktığını öne süren kadının ifadesine karşın Adli Tıp raporunda, hayatını kaybeden adamın kanında alkol bulunmadığı ortaya çıktı.

EŞİNİN KENDİ AĞZINA BÖCEK İLACI SIKTIĞINI SÖYLEDİ

Olay, 8 Temmuz 2026'da Çorum'un Kargı ilçesinde meydana geldi. Sevim Yabacı, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşi Hüseyin Yabacı'nın eve alkollü geldiğini ve kendi ağzına sinek ilacı sıktığını söyledi. Hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki Yabacı, 9 Temmuz'da hayatını kaybetti.

OĞLUNUN ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hüseyin Yabacı'nın oğlu Muhittin Yabacı'nın üvey annesi Sevim Yabacı'dan şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan kadın, suçlamaları reddederek eşiyle aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını savundu. Yabacı, eşinin eve sarhoş geldiğini, kendisini yıkayıp yatırdıktan sonra bahçeye çıktığını, geri döndüğünde ise nefes almakta zorlandığını görerek ambulansı aradığını anlattı.

ADLİ TIP RAPORU İFADESİYLE ÇELİŞTİ

Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan toksikoloji raporunda, Hüseyin Yabacı'nın kanında alkol bulunmadığı tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunun incelemesinde ise ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirlendi. Her iki rapor da soruşturma dosyasına girdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevim Yabacı hakkında eşe karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yabacı, belirlenen duruşma tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.