Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok - Son Dakika
Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok

Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok
24.04.2026 00:29
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert söylemlerinin ardından nükleer silah kullanma ihtimalini reddederek dikkat çeken bir mesaj verdi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, geleneksel askeri yöntemlerin yeterli olduğunu savunurken, nükleer silahların hiçbir ülke tarafından kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik olası nükleer saldırı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Daha önce sert söylemleriyle gündeme gelen Trump, nükleer silah kullanma ihtimalini reddederek, “Buna ihtiyacımız yok” dedi.

“GELENEKSEL YÖNTEMLER YETERLİ”

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a karşı nükleer silah kullanmayı düşünüp düşünmediği sorusunu çok net  bir şekilde cevapladı: “Hayır, kullanmazdım. Nükleer silah kullanmadan, son derece geleneksel yöntemlerle onları zaten yok etmişken neden nükleer kullanalım?” 

“KİMSE KULLANMALI" VURGUSU 

Trump ayrıca, nükleer silahların hiçbir ülke tarafından kullanılmaması gerektiğini dile getirerek, “Nükleer silahların hiç kimse tarafından kullanılmasına asla izin verilmemelidir” dedi ve bu tür soruları "aptalca" bulduğunu dile getirdi. 

Donald Trump, İran, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Trump’tan İran için nükleer mesaj: Kullanmama gerek yok - Son Dakika

