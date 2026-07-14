Hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Hentbolda Türk takımlarının Avrupa\'daki rakipleri belli oldu
14.07.2026 16:10  Güncelleme: 16:15
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Hentbolda Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek Spor Toto SK, Giresunspor, İstanbul GSK, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Odunpazarı SK'nın rakipleri, Viyana'da düzenlenen kura çekimiyle belirlendi. Beşiktaş, Nilüfer Belediyesi ve Yalıkavak ise sonraki turlardan turnuvaya katılacak.

Hentbolda Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek kulüplerinin rakipleri, Avusturya'nın Viyana kentindeki EHF Avrupa Hentbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde belli oldu.

Erkeklerde Spor Toto SK, Giresunspor ve İstanbul GSK ile kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Odunpazarı SK'nın rakipleri kura çekimi sonucunda netleşti. Erkeklerde Beşiktaş JK ve Nilüfer Belediyesi SK ile kadınlarda Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ise Avrupa kupalarına sonraki turlardan dahil olacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası birinci turunda Spor Toto SK, Bosna Hersek temsilcisi RK Vogosca ile eşleşti. Giresunspor'un rakibi Avusturya ekibi HC Fivers WAT Margareten olurken, İstanbul GSK ise Litvanya temsilcisi Vilnius VHC Sviesa ile eşleşti.

Karşılaşmaların ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan temsilcisi ZRK Naisa Nis ile eşleşti. Eleme turunun ilk maçları 3-4 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Odunpazarı SK'nın rakibi ise İsviçre temsilcisi LK Zug Handball oldu. İlk maçlar 3-4 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hentbolda Türk takımlarının Avrupa'daki rakipleri belli oldu - Son Dakika

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