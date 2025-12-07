TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Tokat Belediyespor: 2 - Son Dakika
TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Tokat Belediyespor: 2

TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Tokat Belediyespor: 2
07.12.2025 17:07  Güncelleme: 17:08
TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Giresunspor, evinde Tokat Belediyespor'a 2-0'lık skorla yenildi. Goller, İbrahim Alan ve Alperen Dikmen tarafından atıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tokat Belediyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: Çotanak

Hakemler: Serkan Pınar, Gökhan Yüksel, Yaşar Can Daşdelen

Giresunspor: Göktan, Emirhan (Furkan Arda dk. 61), Şahin, Arda, Ahmet, Orçun Kaan (Muhammet Bedirhan dk. 86), Ahmet Lütfi, Şenel Hami, Ali Emirhan, Muhammet, Emre (Ege dk. 46)

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Tokat Belediyespor: Gökhan, Ali Can, Emrullah, Serkan, Abdulkadir (Efe dk. 46), Gürkan (Mustafa dk. 87), Kadir Can, Eren (Alperen dk. 46), Murat, İlbey İnanç (Ali dk. 78), İbrahim

Teknik Direktör: Mehmet Menderes

Goller: İbrahim Alan (dk. 45+3), Alperen Dikmen (dk. 69) (Tokat Belediyespor)

Sarı kartlar: Serkan Gürses, Emrullah Ertuş, Abdulkadir Aydın, Gürkan Varlık, İbrahim Alan (Tokat Belediyespor), Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Orçun Kaan Biçer, Ahmet Küçükaydın (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

