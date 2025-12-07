TFF 3. Lig 3. Grup 12. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tokat Belediyespor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Çotanak
Hakemler: Serkan Pınar, Gökhan Yüksel, Yaşar Can Daşdelen
Giresunspor: Göktan, Emirhan (Furkan Arda dk. 61), Şahin, Arda, Ahmet, Orçun Kaan (Muhammet Bedirhan dk. 86), Ahmet Lütfi, Şenel Hami, Ali Emirhan, Muhammet, Emre (Ege dk. 46)
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Tokat Belediyespor: Gökhan, Ali Can, Emrullah, Serkan, Abdulkadir (Efe dk. 46), Gürkan (Mustafa dk. 87), Kadir Can, Eren (Alperen dk. 46), Murat, İlbey İnanç (Ali dk. 78), İbrahim
Teknik Direktör: Mehmet Menderes
Goller: İbrahim Alan (dk. 45+3), Alperen Dikmen (dk. 69) (Tokat Belediyespor)
Sarı kartlar: Serkan Gürses, Emrullah Ertuş, Abdulkadir Aydın, Gürkan Varlık, İbrahim Alan (Tokat Belediyespor), Şahin Dik, Ali Emirhan Akçay, Orçun Kaan Biçer, Ahmet Küçükaydın (Giresunspor) - GİRESUN
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Tokat Belediyespor: 2 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?