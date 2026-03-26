Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig\'e düştüler

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, yaşadığı büyük düşüşün ardından tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) geriledi.

DÜŞME 4 HAFTA ÖNCE KESİNLEŞTİ

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun bitimine 4 hafta kala Giresunspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. 26 maçta sadece 17 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ligin son sırasında yer aldı.

SÜPER LİG'DEN AMATÖRE

2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yer alan yeşil-beyazlı ekip, üst üste yaşadığı düşüşlerle dikkat çekti. 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Giresunspor, ardından TFF 2. Lig'de de tutunamadı ve bu sezon TFF 3. Lig'de de küme düştü.

TRANSFER YASAĞI VE DAĞILAN KADRO

Kulübün yaşadığı mali sorunlar, transfer yasağı ve oyuncu kayıpları düşüş sürecini hızlandırdı. Takımın içinde bulunduğu kriz, amatör lige kadar uzanan bir çöküşe dönüştü.

İLK KEZ AMATÖR LİGDE

1967 yılında kurulan Giresunspor, tarihinde ilk kez amatör ligde mücadele edecek. Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon BAL'da yeniden profesyonel liglere dönmek için mücadele verecek.