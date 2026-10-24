Hentbol Süper Lig\'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor\'u 40-30 yendi

Hentbol Süper Lig'de Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u 40-30 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 40-30 mağlup etti. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını 20-14 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıdaki üstünlüğünü sürdürerek galip ayrıldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 20-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 40-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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