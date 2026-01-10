Amasyaspor ve Giresunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Amasyaspor ve Giresunspor 2-2 Berabere Kaldı

Amasyaspor ve Giresunspor 2-2 Berabere Kaldı
10.01.2026 15:32
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Amasyaspor, Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç 12 Haziran'da yapıldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. hafta karşılaşmasında Amasyaspor, konuk ettiği Giresunspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Yakup Özhan, Erdi Abdulmecit Sayar, Burak Celep

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş, Bayram Enes An, Kerem Hayta, Fatih Ergen (Enes Kitapçı dk.49), Cenk Kuşku (Halitcan Hicin dk.46), Onur Kolay, Tamer Aşık (Egehan Güner dk.90), Fahri Yağız Parlak, Arda Keser, Mustafa Parlak

Giresunspor: Göktan Cörüt, Şahin Dik, Şenel Hami Aydemir (Yiğit Karataş (dk.85), Muhammet Bedirhan Yanık, Talha Kirman, Arda Cebeci (Emirhan Şahin dk.63), Arda Kılıç, Muhammet Turhan, Kasım Alperen Köşker (Furkan Arda Kabaca dk.75), Mustafa Kuzey Kaşık, Orçun Kaan Biçer

Goller: Talha Kirman (kk. dk.9) Fahri Yağız Parlak dk.22 (Amasyaspor), Arda Kılıç dk.64, Şahin Dik dk.90 (pen) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Tamer Aşık, Fahri Yağız Parlak, Arda Keser, Bayram Enes An (Amasyaspor), Arda Kılıç, Mustafa Kuzey Kaşık, Furkan Arda Kabaca (Giresunspor) - AMASYA

Kaynak: İHA

Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amasyaspor ve Giresunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

14:57
SON DAKİKA: Amasyaspor ve Giresunspor 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
