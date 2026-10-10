Hentbol Erkekler Süper Lig\'de Güneysuspor, Giresunspor ile 32-32 berabere kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Güneysuspor, Giresunspor ile 32-32 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Güneysuspor, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 32-32 berabere kaldı. İlk yarıyı konuk ekip 20-16 önde bitirirken, ikinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma 32-32 eşitlikle sona erdi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Güneysuspor 32-32 berabere kaldı.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 20-16 önde bitirdi.
İkinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşma, 32-32 beraberlikle tamamlandı.
Kaynak: AA
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