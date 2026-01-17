Giresunspor ve Çayelispor Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 17. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Çayeslispor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Semih Kurt, Melih Tan, Hasan Genç, Berkay Gümüşsoy
Giresunspor: Göktan, Furkan Arda (Emirhan dk. 46), Şahin, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 74), Talha, Arda Cebeci, Arda Kılıç, Muhammet (Alperen dk. 62), Mustafa Kuzey (Arda Efe dk. 89), Orçun Kaan
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
Çayelispor: Burak, Oğuzhan Efe, Musa Eren (Ömer Talha dk. 63), Fatih, Serdar, Berat Onur, Halit Emre, Seçkin Batuhan, Doğukan (Ethem dk. 84), Ali Osman, Taha (Ali Kemal dk. 63)
Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca
Goller: Arda Kılıç (dk. 18) (Giresunspor), Seçkin Fırıncı (dk. 90+2) (Çayelispor)
Kırmızı kartlar: Arda Kılıç (dk. 46) (Giresunspor), Fatih Ergen (dk. 46) (Çayelispor)
Sarı kartlar: Muhammet Bedirhan Yanık, Şahin Dik, Mustafa Kuzey Kaşık, Yiğit Karataş (Giresunspor), Oğuzhan Efe Yılmaz, Ali Osman Karnapoğlu (Çayelispor) - GİRESUN
