TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 Fatsa Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 23. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Fatsa Belediyespor ile 0-0 eşitlikle berabere kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Serkan Gürbüz, Furkan Ogün Demir, Osman Sağır
Giresunspor: Göktan, Arda Cebeci, Orçun Kaan, Cengizhan, Arda Kılıç, Mustafa Kuzey, Muhammet, Ege (Furkan Arda dk. 46), Şenel Hami, Talha Enes (İlker dk. 83), Mehmet (Muhammet Bedirhan dk. 90+2)
Teknik Sorumlu: Ferhat Özdil
Fatsa Belediyespor: Mustafa, Furkan, Emircan, Berkehan, Kaan (Bertu dk. 73), Emirhan (Kayra dk. 59), Alp (Oruç dk. 73), Tarkan (Turan Ali dk. 59), Said Can, Berkay (Muhammed dk. 83), Muratcan
Teknik Direktör: Ali Çalış
Sarı kartlar: Emirhan Özyaşar, Mustafa Gürbüz, Berkehan Biçer, Kaan Onaran (Fatsa Belediyespor), Furkan Arda Kabaca (Giresunspor) - GİRESUN
