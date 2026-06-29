Başkan Eltuğral: "Bu kulüple beraber ya ben de batacağım ya da bu kulübü layık olduğu yere getireceğim" - Son Dakika
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Başkan Eltuğral: "Bu kulüple beraber ya ben de batacağım ya da bu kulübü layık olduğu yere getireceğim"

Başkan Eltuğral: "Bu kulüple beraber ya ben de batacağım ya da bu kulübü layık olduğu yere getireceğim"
29.06.2026 18:07  Güncelleme: 18:14
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Giresunspor Başkanı Emin Eltuğral, kulübün mali durumu, FIFA dosyaları ve transfer tahtasının kapanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Destek bulamadıklarını belirten Eltuğral, kulübü yaşatmak için son ana kadar mücadele edeceğini söyledi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, düzenlediği basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu mali tablo, FIFA'daki dosyalar ve transfer süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Takıma hiçbir kesimden destek gelmediğini belirten Eltuğral, Giresunspor'u yaşatmak için son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Üst üste yaşadığı küme düşme durumunun ardından 59 yıllık tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Giresunspor'da Kulüp Başkanı Emin Eltuğral, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FIFA'daki transfere engel oyuncu dosyaları nedeniyle transfer tahtasının kapalı olduğu ifade eden Eltuğral, kulübün yalnız bırakıldığını belirterek, "38 dosyanın çözülüp transfer tahtasının açıldığı bir yerde, sonradan gelen 1 dosya nedeniyle tahta tekrar kapandı. Biz bu dosyanın pazarlığını yaparken bu memleketin hiçbir sanayicisi, iş insanı, bürokratı, milletvekili ya da belediye başkanı ne beni ne de kulübü aradı. Gerçekten transfer tahtasının açılması başarıldıysa ve sadece bir dosya nedeniyle yeniden kapandıysa, birilerinin bundan rahatsız olması gerekmez miydi?" dedi.

Giresunspor'un şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Eltuğral, kulübün yok olmaması için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, "Bu kulübü kurtarmak için bir organizasyon kurulacaksa ve bana 'Bu iş sensiz olacak' denilirse, hiçbir alacağımı talep etmeden görevi bırakmaya hazırım. Ama 'Biz izlemeye devam edeceğiz, kulüp de batsın' anlayışına da müsaade etmeyeceğim. Bu kulüple beraber ya ben de batacağım ya da bu kulübü layık olduğu yere getireceğim. İki yıl önce çıktığım bu yolda aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğim. Giresunspor'un kurulduğu ilk sicil numarası yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri süreçte yaklaşık 5 milyon Euro tutarında borç ödemesi yaptıklarını söyleyen Eltuğral, "Yönetim olarak 5 milyon Euro gibi bir borcu ödedik ancak borçlar sürekli artıyor. Verdiğimiz taahhütleri yerine getiremediğimiz dosyalar bulunuyor. FIFA'daki dosya sayımız da artabilir. Bunun için mücadele ediyoruz ancak maalesef yalnız kaldık" dedi.

Eltuğral, yeni sezonda mevcut kadroyu korumaya çalışacaklarını belirterek, "Takımımızın şampiyon olabilmesi için transfer yapabilme kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Elimizdeki oyuncu grubunu ve yeniden sözleşme imzalayabileceğimiz futbolcularımızı korumaya çalışacağız. Oynamak istemeyen varsa zorla oynatmayacağız. Giresunspor'un kurtuluşu FIFA'daki dosyaların çözüme kavuşmasına bağlıdır. Bunun için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Giresunspor, Ekonomi, Finans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Eltuğral: 'Bu kulüple beraber ya ben de batacağım ya da bu kulübü layık olduğu yere getireceğim' - Son Dakika

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