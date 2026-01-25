1926 Bulancakspor'dan Giresunspor'a 3-1 Yenilgi - Son Dakika
1926 Bulancakspor'dan Giresunspor'a 3-1 Yenilgi

25.01.2026 15:18
TFF 3. Lig'de 1926 Bulancakspor, Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Goller Mertkan, Yunus Emre ve İsmail'den.

TFF 3. Lig 3. Grup 18. hafta maçında 1926 Bulancakspor, konuk ettiği Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Bulancak İlçe

Hakemler: Giray Şaylan, Harun Dayan, Refik Erim, Yunus Aytekin Atanek

1926 Bulancakspor: Tunahan, Ataberk (Talha dk. 88), Mertkan, Yunus Emre, Görkem, Arda (Yakup dk. 73), Hüseyin Can, Ahmet Can (Soner dk. 61), İsmail, Gökay, Abdullah

Giresunspor: Göktan, Şahin, Talha (Mehmet dk. 59), Muhammet (Cengizhan dk. 73), Mustafa Kuzey, Orçun Kaan, Emirhan, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Emre dk. 46), Arda (Yiğit dk. 90), Furkan Arda (Alperen dk. 46)

Goller: Mertkan Cengiz (dk. 20), Yunus Emre Yalçın (dk. 85), İsmail Kayalı (dk. 90) (1926 Bulancakspor), Yunus Emre Yalçın (dk. 90+3 kk.) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Ataberk Gök, Abdullah Yıldızer, Hüseyin Can Şavur (1926 Bulancakspor), Mustafa Kuzey Kaşık (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Giresunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

1926 Bulancakspor'dan Giresunspor'a 3-1 Yenilgi
