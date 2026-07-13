Acun Ilıcalı'ya yoğun ilgi

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı, yaz tatili için tercih ettiği İzmir’in en bilinen tatil beldelerinden Alaçatı'da objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi kendine has klasik siyah tişört kombininden vazgeçmediği görülen ünlü televizyoncunun, alışveriş yaptığı mağazanın kapısında izdiham oluştu.
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