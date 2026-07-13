Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi! - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi!

13.07.2026 10:56
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Üç yıldır gözlerden uzak ilişki yaşayan ünlü oyuncu Damla Sönmez ve menajer İlkay Akıncı, 12 Temmuz Pazar günü Beykoz’da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Sönmez’in zarif ve sade gelinlik tercihi sosyal medyada beğeni topladı.

"Emret Komutanım", "Mahpeyker: Kösem Sultan" ve "Ayla" gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Damla Sönmez, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisiyle oldukça merak uyandırıyordu. Yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile magazinden uzak bir birliktelik sürdüren çift, sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi!

İlişkilerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden ikili, mutluluklarını resmiyete dökmek için sade bir nikah töreniyle evlendi. Beykoz’da gerçekleştirilen nikah törenine yalnızca çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı. Gösterişten uzak sade bir törenle evlenen çifte, fotoğrafların sosyal medyaya düşmesiyle birlikte tebrik mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi!

Nikahtan paylaşılan karelerde Damla Sönmez’in gelinlik tercihi büyük ilgi gördü. Son dönemde öne çıkan abartılı modellerin aksine, duru güzelliğini ön plana çıkaran son derece zarif ve sade bir tasarım seçen ünlü oyuncu, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi!

Evlilik, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Damla Sönmez ve İlkay Akıncı sessiz sedasız evlendi! - Son Dakika

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