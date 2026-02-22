Giresunspor\'un Zaferi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 24. haftasında Altınpost Giresunspor, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nü 35-31 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-14 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Altınpost Giresunspor, salondan 35-31 galip ayrıldı.
