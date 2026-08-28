Giresunspor Avrupa Heyecanında - Son Dakika
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Giresunspor Avrupa Heyecanında

Giresunspor Avrupa Heyecanında
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Giresunspor, EHF Avrupa Kupası'nda başarı hedefleyerek Avusturya'nın HC Fivers ile karşılaşacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Giresunspor, ilk kez mücadele edeceği EHF Avrupa Kupası'nda başarı yakalamayı hedefliyor.

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisi, gözünü Avrupa'ya çevirdi.

Yeşil-beyazlı ekip, Erkekler EHF Avrupa Kupası ilk turunda Avusturya'nın HC Fivers WAT Margareten takımıyla 12-13 Eylül'de Giresun'da karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 19-20 Eylül'de oynanacak.

Taraftarlarına Avrupa heyecanı yaşatacak olan Giresunspor, tur atlama peşinde. Takım, ligde de geçen yılki play-off başarısını sürdürmek istiyor.

Giresunspor Hentbol İcra Kurulu Başkanı Muslihiddin Aydın, AA muhabirine, Giresun'u Avrupa kupalarında temsil edecekleri için bu sezon daha iyi bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

İyi oyuncular transfer ettiklerini belirten Aydın, yaklaşık iki haftadır çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Muslihiddin Aydın, Giresun ve Giresunspor'u Avrupa'da temsil edecek olmanın kendilerine ayrı bir sorumluluk yüklediğinin altını çizdi.

Defalarca Avrupa kupalarına katılmış güçlü bir rakiple oynayacaklarını dile getiren Aydın, turu geçmek istediklerini ifade etti.

Aydın, ligde bu sezon play-off hattını hedeflediklerini belirterek, "Geçen sene ligde 5'inci olduk, bu sene 3'üncülük ve 4'üncülük en gerçekçi hedeflerimizden biri ama ligi play-off hattında bitireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Takımın desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Aydın, "Özellikle sponsorluk anlamında ciddi desteklere ihtiyacımız var. Bu yarışın içerisinde olmak tek başımıza verebileceğimiz mücadele değil." diye konuştu.

Aydın, İstanbul'daki tüm Giresunlu taraftarları da ligin ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına davet etti.

"Avrupa kupası oynayacak bir takım oluşturduk"

Takımın antrenörü Gökhan Kolukısaoğlu ise bu sezon ligi ilk dört içerisinde bitirme hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Ligde ve Avrupa'da her maça kazanmak için çıkacaklarını belirten Kolukısaoğlu, Beşiktaş maçını da kazanmak istediklerini kaydetti.

Kolukısaoğlu, Avrupa'da mücadele edecek olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Bölgesel ligden başlayıp 5 yılda buraya kadar geleceğimiz sorulsa ben bile inanamazdım ama biz oradan başlayıp Avrupa kupası oynayacak bir takım oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Turu geçmek istediklerini ifade eden Gökhan Kolukısaoğlu, "Giresunspor yer aldığı her kulvarda kupaya talip olmalı, ligde de aynı şeyi düşünüyoruz. Biz sahaya her zaman kazanmak için çıkacağız." dedi.

Giresunspor'un kentin en büyük markası olduğuna işaret eden Kolukısaoğlu, taraftarlardan her zaman takıma destek vermelerini istedi.

"Umarım Türk hentboluna yakışır bir şekilde galip geliriz"

Takım kaptanı Özgür Sarak da hazır olabilmek için biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Avrupa'da ilerlemek istediklerini belirten Sarak, "Avusturya takımıyla oynayacağız. Hentbol açısından çok ekol ülkeler. Mücadelemizi vereceğiz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Umarım Türk hentboluna yakışır bir şekilde galip geliriz." diye konuştu.

Takımın oyuncularından Taner Günay ise hem ligde hem Avrupa'da kazanmak için mücadele edeceklerini anlatarak, Avrupa kupasında taraftarların vereceği desteğin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

Giresunspor, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Giresunspor Avrupa Heyecanında - Son Dakika

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