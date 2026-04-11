Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı 5. haftasında Spor Toto, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 35-31 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını Altınpost Giresunspor, 18-16 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında öne geçen konuk ekip, salondan 35-31 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Spor Toto, Giresunspor'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?