Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı - Son Dakika
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Bir zamanlar Süper Lig\'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı
25.03.2026 16:10
Süper Lig'den başlayarak 1. Lig, 2. Lig ve son olarak 3. Lig'den düşerek amatör seviyeye gerileyen Giresunspor, Türk futbolunda ender görülen bir düşüş hikayesine imza attı. Son 4 yılda üst üste lig kaybeden yeşil-beyazlı ekip, ligin bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e düşmeyi garantiledi. Artık düşecek lig kalmayan Giresunspor, uzun yıllar sonra profesyonel liglere veda ederek amatör lige düştü.

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, Türk futbolunda ender görülen bir düşüş hikayesine imza attı.

KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

TFF 3. Lig'de 52 Orduspor FK'ya 1-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip, ligin bitimine 4 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmeyi garantiledi.

4 SEZONDA 4 DÜŞÜŞ

Son 4 yılda üst üste lig kaybeden Giresunspor, Süper Lig'den başlayarak 1. Lig, 2. Lig ve son olarak 3. Lig'den de düşerek amatör seviyeye geriledi.

BİR ZAMANLAR SÜPER LİG'DEYDİ

Karadeniz temsilcisi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele ederken, kısa sürede yaşadığı büyük gerilemeyle dikkat çekti.

SON HAFTALARDA GOL BİLE ATAMADI

Bu sezon yalnızca 3 galibiyet alabilen Giresunspor, son 6 maçında gol atamayarak kötü gidişatı durduramadı. Artık düşecek lig kalmayan Giresunspor, uzun yıllar sonra profesyonel liglere veda ederek amatör lige düştü.

Son Dakika Spor Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı - Son Dakika
