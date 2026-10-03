Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. kez kazandı - Son Dakika
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. kez kazandı

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Hentbol Erkekler Süper Lig\'de Spor Toto, Giresunspor\'u 39-23 yenerek 4. kez kazandı
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Giresunspor'u 39-23 mağlup etti. İlk yarıyı 18-10 önde kapatan ev sahibi Spor Toto, ikinci yarıda farkı açarak ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 mağlup etti.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Kaynak: AA
Yaşar SevimGiresunsporMaç SonucuAnkaraSporSon Dakika

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