Hentbol Erkekler Süper Lig\'de Spor Toto, Giresunspor\'u 39-23 yenerek 4. kez kazandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek 4. kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Giresunspor'u 39-23 mağlup etti. İlk yarıyı 18-10 önde kapatan ev sahibi Spor Toto, ikinci yarıda farkı açarak ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 mağlup etti.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Spor Toto, Giresunspor'u 39-23 yenerek ligdeki 4. galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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