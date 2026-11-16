RAMS Park\'ta zeminin son durumu havadan görüntülendi

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmaları dolayısıyla Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

ZEMİNİN SON DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arayla birlikte hızlandırılan ve gece-gündüz esasıyla çalışma yürütülen RAMS Park zeminindeki son durum ise havadan görüntülendi.

GÜBRELEME, ÇİM DİKİMİ VE BÜYÜTME LAMBALARI

RAMS Park’ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokulmuştu. Saha bakım ekibinin gece-gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü stadyumda çalışmalar devam ediyor. Havadan görüntülenen stadın zemininde, bir yarı sahanın tamamına çim büyütme lambaları konumlandırıldığı, stadın çatı kısmında da ekiplerin çalıştığı görüldü.