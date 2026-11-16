Fransa yenilgisini yorumlayan Tümer Metin: "3 yazabilirdi tabelamız"

Spor yorumcusu Tümer Metin, A Milli Takım'ın Fransa'ya 2-1 yenildiği maçı Tivibu Spor'da yorumladı.

''GAYET MANTIKLI''

Maçı değerlendiren Tümer Metin, "'5'li savunmayla çıktı, bence doğru. Şunu söyleyebilecek kadar bilgi birikimine sahibiz maça ve duruma göre hal alır takımlar. Teknik adamlar da alırlar. Bizim Belçika maçında oynadığımız sistem ve formasyonun Fransa deplasmanında değişime uğraması şaşırtıcı değil. Gayet mantıklı.'' dedi.

''FORSE EDEN TAKIMLAR''

Sözlerine devam eden Metin, ''A Ligi'ni forse eden takımlar, dünyanın ilk 8'inde bulunan takımlar. Zaten hiç değişmeden oynuyorlar nereye giderlerse gitsin. Onun dışındaki bütün takımlar maça göre hal ve tavır sergiliyor. Sergen Yalçın da 5'li savunma ile oynadı.'' sözlerini sarf etti.

''ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK, GÖRECEKSİNİZ''

A Milli Takım'ın Fransa'ya 3 gol atabileceğini dile getiren Tümer Metin, ''Bir geçiş oyunuyla 'Fransa'ya karşı girdiğimiz pozisyonları değerlendirirsek belki istediğimizi alırız' anlayışıyla sahadaydı. Peki başarılı oldu mu? Şöyle söyleyeyim; başıma bir şey gelsin istemem. Çok pozisyon verdiğimiz net. Maçın tek farklı bitmiş olması belki kağıt üstünde bizim şans diye tabir ettiğimiz yerden olabilir. Ama şu da bir gerçek Fransa deplasmanında yüzde yüz 2 net gol pozisyonu bulduk. Bazı şeyleri doğru yapıp, bazı şeyleri yapamadığımız yerde de bir de gol ürettik. Yani 3 yazabilirdi tabelamız. İşin bu tarafı da biraz düşünülsün isterim. Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek, göreceksiniz.'' şeklinde konuştu.