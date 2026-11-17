DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında, öğrenci yurtlarının işleyişi, yürütülen çalışmalar ve öğrencilere sunulan hizmetler ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci yurtlarında sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve kurum faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla toplantı gerçekleştirdi. İl Müdürü Zekeriya Arslantürk başkanlığında düzenlenen toplantıya yurt müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda, Düzce genelindeki öğrenci yurtlarında sürdürülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Görüşmede yurtların günlük işleyişi, öğrencilerin barınma ihtiyaçları, sunulan hizmetlerin mevcut durumu ve kurum bünyesinde yürütülen faaliyetler gündeme geldi. Ayrıca devam eden çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerin yurtlarda daha iyi şartlarda barınabilmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması ve sunulan hizmetlerin etkin şekilde sürdürülmesi açısından yapılan değerlendirmelerin önemine dikkat çekildi.

Toplantıda, yurt müdürleri ve şube müdürlerinin görüşleri doğrultusunda mevcut çalışmalar ele alınırken, kurum faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.