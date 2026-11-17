Düzce'de Japon marangoz ve taş ustaları tarafından yenilenen asırlık su değirmeninin çarkları yeniden dönmeye başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinde yöresel sanat ve mimari izleri taşıyan yıkılmaya yüz tutmuş yapıları araştıran Japon belgesel ekibi, Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen köyüne geldi.

Japon zanaatkarların dünyayı dolaşarak onarım ve yenileme çalışmalarının anlatıldığı belgesel programının direktörü Yoko Matsuyama ve Türkiye Koordinatörü Yuka Olmus, 270 yıllık olduğu belirtilen su değirmenini yenilemek için harekete geçti.

Köy muhtarı Hüseyin Tuncel'e ulaşan Olmus, İbrahim Canbolat'a ait asırlık su değirmenini Japon zanaatkarlarla yenileme isteğini iletti.

İrtibat sağlanan Canbolat, büyüklerinden miras kalan atıl durumdaki değirmenin yenilenme teklifini kabul etti.

Su değirmeni, Japonya'dan gelen 4 marangoz ve 2 taş ustası tarafından yaklaşık iki haftalık çalışmayla yenilendi.

"Değirmeni mevcut mimarisini koruyarak Japon kültürüyle harmanladık"

Yuka Olmus, AA muhabirine, dünyanın farklı bölgelerinde proje yürüttüklerini, Türkiye'de ise değirmenler üzerine çalışma planladıklarını, bu kapsamda Dokuzdeğirmen köyüne geldiklerini söyledi.

Görüşmeler yapıldıktan ve izinler alındıktan sonra çalışmalara başladıklarını anlatan Olmus, mevcut mimarisini Japon kültürüyle harmanlayarak değirmeni restore ettiklerini belirtti.

Olmus, değirmenin bölgede 2019 yılında yaşanan selde zarar gördüğünü aktararak, "Buradaki Japon ustalar, ülkede önemli işler yapmış özel ustalar. Japonya'daki geleneksel tarzda depreme dayanıklı, ısı ve soğuk havalara dirençli bir yapı oldu. Bu değirmen köye ve ülkenize değer katmış olacak." dedi.

Köy muhtarı Hüseyin Tuncel de değirmenin onarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kültürel bir değerimizi ayağa kaldırarak bölgeye kazandırdık. Bunlar tarihi eserlerimiz, kültürel değerlerimiz. Bunların korunması ve kollanması gerekir. Köyümüze, ülkemize önemli bir eser kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Değirmenin sahibi İbrahim Canbolat ise tarihi bir yapının ayağa kaldırılmasının önemine işaret ederek, "Köyün mazisi ve ismi, 9 ayrı değirmenden geliyor. Bu yapı bana büyüklerimden miras, 270 yıllık mazisi var. Burayı yenilemek istediklerini söylediler. Ben de bu durumdan mutlu oldum ve tadilata izin verdim." diye konuştu.

Restorasyon ekibinde yer alan Toshiyuki Kawahara, yorulduklarını ancak keyif aldıklarını belirterek, bölge halkının da kendilerine destek olduğunu ifade etti.