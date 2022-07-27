Son Dakika Cumayeri Haberleri

10:03 Başkan Koloğlu, Başsavcı Emre'ye Cumayeri'ni anlattı DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

15:38 Evi yanan aileye kadınlar sahip çıktı Düzce'de iki katlı evi yanan aileye AK Parti Cumayeri Kadın Kolları sahip çıktı.

16:26 İki katlı ev yandı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.

09:58 Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi.

14:59 Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi Düzce'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.

16:27 Devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

09:17 Cumayeri Belediyesinden tonlarca su Düzce Belediyesi'ne destek vermek amacıyla Bahçeşehir ve Beyköy'e tonlarca su sevkiyatı yapan Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda sosyal medya üzerinden #ŞimdiBirlikOlmaZamanı ve #CumayeriBelediyesiHeryerde etiketleri ile de vatandaşın takdirini aldı.

14:28 Son dakika haber: Selde binlerce dekar alan zarar gördü Son dakika habere göre Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ile beraber seriler taşınınca tarım arazileri ciddi zarar gördü ilk belirlemelere göre 2150 dekar fındık alanı ile 19 bin 300 dekar mısır ve yem bitkisi alanı zarar gördü.

16:16 Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü Düzce'nin Yığılca ilçesinde metrekareye 106.4 kilogram yağış düştü.

16:39 Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenal tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

10:37 Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi oldu Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi olduDÜZCE – Düzce'de adrenalin tutkunları, fırlatıldığında saniyede 120 kilometre hıza ulaştıran 'insan sapanı' mekanizmasıyla heyecan dolu anlar yaşıyor.

18:23 Başkan Keskin Cumayeri'nde vatandaşları dinledi DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Cumayeri'nin köylerini gezerek vatandaşların talepleri ile birçok konuda istişarelerde bulundu.

14:49 Çaldığı tarım aletlerini Letgo'dan sattı Düzce'de bir kişi, çaldığı tarım aletlerini internet uygulaması Letgo üzerinden sattı.

12:29 Minikler başarı belgelerine kavuştu 6 yaş grubu Kur'an Kursu ve Cumayeri Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

17:56 Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (Ahmimder) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 16 öksüz ve yetim çocuk, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaptı.

14:17 Adrenalin tutkunları hafta sonunu rafting yaparak değerlendirdi Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları yoğunluk oluşturdu.

17:49 Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı Düzce'de jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 15 sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

10:13 Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden projeleri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Hilatepe'yi anlattı.

10:03 Kablo hırsızı ormana kaçarak izini kaybettirdi Düzce'de çaldığı iletişim kabloları ile ormana kaçan şüpheli izini kaybettirirken çaldığı kablolar ise jandarma tarafından ele geçirildi.

15:36 Gençlik, Müzik ve Çadır Festivali Düzce'de düzenlenen Gençlik, Müzik ve Çadır Festivali'nde katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.

14:02 Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

16:51 Düzce'de gömülü bulunan köpek ölülerine ilişkin soruşturma başlatıldı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

11:16 DÜZCE'DE KAZILAN YERLERDEN 15 KÖPEK ÖLÜSÜ ÇIKTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI DÜZCE Hayvanseverler Derneği köpeklerin toplu halde öldürülerek, gömüldüğü ihbarı üzerine polis ve jandarmayla birlikte bölgede kazı çalışması yaptı.

12:44 Bera Holding'in net karı ilk çeyrekte yüzde 377 artışla 351 milyon 739 bin TL oldu Bera Holding'in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 377 artarak 351 milyon 739 bin 106 TL oldu.

15:08 16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dolandırıcılık ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından köyünde yakaladı.

10:09 Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yapımı tamamlanan aile danışmanlığı merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte inceledi.

10:08 Düzce'ye 40 milyonluk destek AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 milyonluk destek aldıklarını söyledi.

22:53 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış Uzun süredir öksürük, şiddetli ağrı ve sırtında yanma şikayetleri bulunan bir kişi, Bolu'da gittiği hastanede 5 yıl önce sol akciğerine saplanan lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi. Ameliyata alınan şahıs, kemiğin çıkarılması sonucunda sağlığına tekrar kavuştu.

14:24 Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

09:46 Son dakika haber... KAZADAN SONRA EŞİNİN TERK ETTİĞİ TAYFUN'UN İYİLEŞMESİ UMUDUYLA YAŞIYORLAR Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE'de 2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen Tayfun Şefik (30), eşi tarafından terk edildi.

11:52 Düzce'deki PKK operasyonunda 2 HDP ilçe başkanı dahil 4 tutuklama DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, mevsimlik işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla para topladıkları ve bunları dernek aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'ya gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden, 2 HDP ilçe başkanı dahil 4'ü tutuklandı.

11:29 İSKİ'ye ait kabloları çalarken yakalandı Düzce'de Melen Çayı kenarında İSKİ'ye ait elektrik panosunun kablosunu çalan şahıs devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

10:49 "Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında HDP Akçakoca ve Cumayeri İlçe Başkanlarının da olduğu 4'ü cezaevine gönderildi.

10:48 Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşması için denetimlerine hız verdi.

09:31 147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi Düzce'de havaların ısınmasını fırsat bilerek trafiğe çıkan ancak kural tanımayan motor ve motosikletleri jandarma trafik ekipleri affetmedi.

09:13 Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'nde yapımına devam edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.

19:01 Ahşap ev alev alev yandı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında adeta alev topuna dönen ev, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.

10:01 Jandarma köy yollarında uygulama Düzce'de köy yollarında yaşanan kural ihlalleri ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki saatlik uygulamada yaklaşık 22 bin liralık cezai işlem uyguladı.

15:51 Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.

09:46 Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.

13:35 12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı trafik timleri yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 12 araç sürücüsüne 4 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.

11:14 Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti Düzce'nin Cumayeri ilçesinde açılan karate kursuna devam eden sporcular, belediye başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.

11:50 Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde zabıta ekipleri ile Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle ilçe merkezindeki marketleri denetledi.

12:09 Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı Düzce'de yoğun kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken kar sebebiyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

10:15 Kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kadına yönelik şiddetle Mücadele farkındalık eğitimi verildi.

10:08 Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa destek projesi hazırlandı.

18:31 Son dakika haberi: Bakan Özer'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de bakanlığına ait yatırımları incelemek ve bilgi almak için geldiği Düzce'de AK Parti ve MHP'yi ziyaret etti.

17:11 Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak" Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önceliklerimizden biri, bu dönem okul öncesi eğitime erişimi arttırmak.

16:18 Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu dönem öncelikli hedeflerinden birinin, okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu kaydetti.

15:18 Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Su Damlası, kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy ortaokulu birinci oldu.

23:32 Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu Düzce'de yemeği yapılan 'Kaldirik' isimli yabani otu toplamaya giden kadın kaybolunca, torununun haber vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

19:29 Minibüs ve otomobil hırsızı polis ekiplerince yakalandı Düzce'de minibüs ile otomobilleri düz kontak yaparak çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

18:49 Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Düzce'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

14:54 Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan 3 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

11:38 Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu DÜZCE(İHA) – Düzce'de ikamet eden nüfus 5 bin 297 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 400 bin 976 oldu.

21:04 TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi Düzce'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde 6 sivil toplum örgütünce, mübarek 3 ayların başlangıcı sebebiyle "Kur'an Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği düzenlendi.

18:28 Yaralı şahin koruma altına alındı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma timi yaralı olarak bulunan Şahin'i tedavisini yaptırıp Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiler.

13:12 Donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı Cumayeri ilçesinde dere yatağına düşen ve donma tehlikesi geçiren köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12:10 Buz gibi suda donmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı Buz gibi suda donmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde ki derenin içinde yavru köpeği gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

12:55 Ahşap ustası fren sistemli kızak tasarladı Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan ahşap ustası Bayram Coşkun'un tasarladığı fren sistemli ahşap kızak dikkati çekiyor.

10:08 Düzce'de hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü Düzce'de yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma sonrasında hava sıcaklıkları -11 dereceye kadar düştü.

18:29 Çocuklar oyun alanlarına giren traktörü kar topu yağmuruna tuttu Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kar yağışının ardından rampa yolda kendilerine kayak pisti yapan çocuklar, yoldan geçmek isteyen traktör sürücüsünü pistlerini bozacağı düşüncesiyle kar topu yağmuruna tuttu.

17:17 Yem yediği behniye sırt üstü düştü Yem yediği behniye sırt üstü düşen tosun Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

09:40 Jandarma mahsur kalan oğul ile yatalak annesini kavuşturdu Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca yatalak annesine ulaşamayan genç Jandarma ekiplerinden yadım istedi.

13:56 Raftingciler botlarını bu kez karda kaymak için kullandı Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki raftingciler, araçların arkasına bağladıkları botlarla karda kaymanın keyfini yaşadı.

12:11 Yolların açılması için çalışmalar sürüyor Zonguldak, Karabük ve Düzce'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 95 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

15:13 Düzce ve Bartın'da 273 köy yolu ulaşıma kapandı Düzce ve Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle 273 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, Sakarya'da 58 mahalle yolunun açılmasıyla trafiğe kapalı yol kalmadı.

02:03 Kar yağışı Düzce'de de etkili oldu Kar yağışı Düzce'de de etkili oldu -Sabah işe gitmek için evinden çıkanlara kar sürprizi -Bazı vatandaşlar bisiklet ve motosikletiyle işe gitmeye çalıştı Yurdun belli bölümlerini etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de etkili oldu.

18:12 Sakarya ve Düzce'de 220 köy ve mahallenin yolu ulaşıma açıldı Sakarya ve Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 255 köy ve mahalle yolundan 220'si çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

10:45 İlçelerin sorunları toplantıda görüşüldü DÜZCE (İHA) – Kaymakamlar ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçedeki sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

10:11 Çaylar Başkandan Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.

09:27 TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol il birinciliği müsabakalarında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.

00:58 Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri İlçe Başkanlığı binası açılış törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi.