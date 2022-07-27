Son Dakika Cumayeri Haberleri

- 10:03 Başkan Koloğlu, Başsavcı Emre'ye Cumayeri'ni anlattı
DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Düzce Başsavcısı Yasin Emre'yi makamında ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
- 27.07.2022 27 Tem 15:38 Evi yanan aileye kadınlar sahip çıktı
Düzce'de iki katlı evi yanan aileye AK Parti Cumayeri Kadın Kolları sahip çıktı.
- 26.07.2022 26 Tem 16:33 Düzce'de iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Düzce'de iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.
- 26.07.2022 26 Tem 16:26 İki katlı ev yandı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iki katlı evde yangın çıktı.
- 25.07.2022 25 Tem 09:58 Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi.
- 24.07.2022 24 Tem 14:59 Düzce'de yaban hayatı fotokapan ile görüntülendi
Düzce'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara, bozayı, karaca, kurt, çakal, tilki ve geyik gibi yabani hayvanların görüntüleri yansıdı.
- 18.07.2022 18 Tem 16:27 Devrilen tarım aracının altında kalan 3 kişi ağır yaralandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
- 06.07.2022 06 Tem 09:27 Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Düzce'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
- 04.07.2022 04 Tem 09:17 Cumayeri Belediyesinden tonlarca su
Düzce Belediyesi'ne destek vermek amacıyla Bahçeşehir ve Beyköy'e tonlarca su sevkiyatı yapan Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri aynı zamanda sosyal medya üzerinden #ŞimdiBirlikOlmaZamanı ve #CumayeriBelediyesiHeryerde etiketleri ile de vatandaşın takdirini aldı.
- 01.07.2022 01 Tem 14:28 Son dakika haber: Selde binlerce dekar alan zarar gördü
Son dakika habere göre Düzce'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış ile beraber seriler taşınınca tarım arazileri ciddi zarar gördü ilk belirlemelere göre 2150 dekar fındık alanı ile 19 bin 300 dekar mısır ve yem bitkisi alanı zarar gördü.
- 27.06.2022 27 Haz 16:16 Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü
Metrekareye 106,4 kilogram yağış düştü Düzce'nin Yığılca ilçesinde metrekareye 106.4 kilogram yağış düştü.
- 26.06.2022 26 Haz 16:39 Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenal tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.
- 26.06.2022 26 Haz 10:37 Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi oldu
Bu mekanizma doğa tutkunlarının gözdesi olduDÜZCE – Düzce'de adrenalin tutkunları, fırlatıldığında saniyede 120 kilometre hıza ulaştıran 'insan sapanı' mekanizmasıyla heyecan dolu anlar yaşıyor.
- 24.06.2022 24 Haz 18:23 Başkan Keskin Cumayeri'nde vatandaşları dinledi
DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Cumayeri'nin köylerini gezerek vatandaşların talepleri ile birçok konuda istişarelerde bulundu.
- 23.06.2022 23 Haz 17:02 Düzce'de çaldığı tarım aletlerini internette satmakla suçlanan şüpheli yakalandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, çaldığı küçük tarım aletlerini satmakla suçlanan şüpheli gözaltına alındı.
- 23.06.2022 23 Haz 14:49 Çaldığı tarım aletlerini Letgo'dan sattı
Düzce'de bir kişi, çaldığı tarım aletlerini internet uygulaması Letgo üzerinden sattı.
- 23.06.2022 23 Haz 12:29 Minikler başarı belgelerine kavuştu
6 yaş grubu Kur'an Kursu ve Cumayeri Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.
- 19.06.2022 19 Haz 17:56 Düzce'de yetim ve öksüz çocuklar rafting yaptı
Ala Hayat Minik Masumlar Derneği (Ahmimder) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 16 öksüz ve yetim çocuk, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting yaptı.
- 19.06.2022 19 Haz 14:17 Adrenalin tutkunları hafta sonunu rafting yaparak değerlendirdi
Rafting yapmak için Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen adrenalin tutkunları yoğunluk oluşturdu.
- 08.06.2022 08 Haz 17:49 Motosiklet sürücüleri cezadan kaçamadı
Düzce'de jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 15 sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.
- 06.06.2022 06 Haz 10:13 Koloğlu, Hilaltepe'yi anlattı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden projeleri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Hilatepe'yi anlattı.
- 05.06.2022 05 Haz 20:52 Düzce'de motosikletten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde motosikletten düşen 2 kişi ağır yaralandı.
- 01.06.2022 01 Haz 10:03 Kablo hırsızı ormana kaçarak izini kaybettirdi
Düzce'de çaldığı iletişim kabloları ile ormana kaçan şüpheli izini kaybettirirken çaldığı kablolar ise jandarma tarafından ele geçirildi.
- 22.05.2022 22 May 15:36 Gençlik, Müzik ve Çadır Festivali
Düzce'de düzenlenen Gençlik, Müzik ve Çadır Festivali'nde katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.
- 22.05.2022 22 May 14:02 Jandarmadan uyuşturucu kullanımına ve bulundurmaya geçit yok
DÜZCE (İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yaptıkları uygulamalarda 29 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
- 18.05.2022 18 May 16:51 Düzce'de gömülü bulunan köpek ölülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereboyu mevkisinde ihbar üzerine yapılan kazılarda 15 köpek ölüsü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.
- 18.05.2022 18 May 11:16 DÜZCE'DE KAZILAN YERLERDEN 15 KÖPEK ÖLÜSÜ ÇIKTI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DÜZCE Hayvanseverler Derneği köpeklerin toplu halde öldürülerek, gömüldüğü ihbarı üzerine polis ve jandarmayla birlikte bölgede kazı çalışması yaptı.
- 12.05.2022 12 May 12:44 Bera Holding'in net karı ilk çeyrekte yüzde 377 artışla 351 milyon 739 bin TL oldu
Bera Holding'in net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 377 artarak 351 milyon 739 bin 106 TL oldu.
- 08.05.2022 08 May 15:08 16 yıl hapis cezası ile aranan zanlı yakalandı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dolandırıcılık ve 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından köyünde yakaladı.
- 07.05.2022 07 May 10:09 Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor
Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yapımı tamamlanan aile danışmanlığı merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte inceledi.
- 07.05.2022 07 May 10:08 Düzce'ye 40 milyonluk destek
AK Parti Düzce Başkanı Mustafa Keskin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 milyonluk destek aldıklarını söyledi.
- 23.04.2022 23 Nis 22:53 Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde lades kemiği bulundu! 5 yıldır vücudundaymış
Uzun süredir öksürük, şiddetli ağrı ve sırtında yanma şikayetleri bulunan bir kişi, Bolu'da gittiği hastanede 5 yıl önce sol akciğerine saplanan lades kemiğiyle yaşadığını öğrendi. Ameliyata alınan şahıs, kemiğin çıkarılması sonucunda sağlığına tekrar kavuştu.
- 21.04.2022 21 Nis 14:24 Düzce'de 11 araç 5 sürücü trafikten men edildi
Düzce'de Jandarma Trafik timleri tarafından motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
- 20.04.2022 20 Nis 09:46 Son dakika haber... KAZADAN SONRA EŞİNİN TERK ETTİĞİ TAYFUN'UN İYİLEŞMESİ UMUDUYLA YAŞIYORLAR
Edinilen son dakika haberine göre DÜZCE'de 2,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa bağımlı hale gelen Tayfun Şefik (30), eşi tarafından terk edildi.
- 12.04.2022 12 Nis 11:52 Düzce'deki PKK operasyonunda 2 HDP ilçe başkanı dahil 4 tutuklama
DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, mevsimlik işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla para topladıkları ve bunları dernek aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK'ya gönderdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden, 2 HDP ilçe başkanı dahil 4'ü tutuklandı.
- 12.04.2022 12 Nis 11:29 İSKİ'ye ait kabloları çalarken yakalandı
Düzce'de Melen Çayı kenarında İSKİ'ye ait elektrik panosunun kablosunu çalan şahıs devriye atan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
- 12.04.2022 12 Nis 10:49 "Kobani'ye yardım" bahanesiyle PKK/KCK'ya para topladıkları iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Düzce'de dernek kurarak "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen işçilerden tehdit ve şiddet yoluyla vergi adı altında PKK/KCK'ya para topladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden, aralarında HDP Akçakoca ve Cumayeri İlçe Başkanlarının da olduğu 4'ü cezaevine gönderildi.
- 07.04.2022 07 Nis 10:48 Başkanı Koloğlu talimat verdi zabıta denetledi
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdalara ulaşması için denetimlerine hız verdi.
- 05.04.2022 05 Nis 09:31 147 motosiklet sürücü tek tek denetlendi
Düzce'de havaların ısınmasını fırsat bilerek trafiğe çıkan ancak kural tanımayan motor ve motosikletleri jandarma trafik ekipleri affetmedi.
- 03.04.2022 03 Nis 09:13 Cumayeri'ne Kur'an kursu kazandırılıyor
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri'nde yapımına devam edilen Kur'an kursunda incelemelerde bulundu.
- 02.04.2022 02 Nis 19:01 Ahşap ev alev alev yandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında adeta alev topuna dönen ev, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.
- 02.04.2022 02 Nis 10:21 Çocuk koruma tertibatı olamayan araçlara ceza
Düzce'de Jandarma ekipleri çocukların bulunduğu araçları denetledi.
- 29.03.2022 29 Mar 10:01 Jandarma köy yollarında uygulama
Düzce'de köy yollarında yaşanan kural ihlalleri ihbarları üzerine harekete geçen jandarma ekipleri iki saatlik uygulamada yaklaşık 22 bin liralık cezai işlem uyguladı.
- 27.03.2022 27 Mar 15:51 Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Türkiye'nin en önemli parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda rafting sezonu başladı.
- 24.03.2022 24 Mar 09:46 Düzce'de Hatimli teravih kılınacak camiler belli oldu
DÜZCE (İHA) – Düzce Müftülüğü, Ramazan ayı öncesinde hatimle teravih namazı kılınacak camileri belirledi.
- 19.03.2022 19 Mar 13:09 Düzce, Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle 525 köy yolu ulaşıma kapandı
Düzce, Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar yağışı nedeniyle 525 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
- 19.03.2022 19 Mar 12:05 Yoğun kar yağışı 120 köy yolunu ulaşıma kapattı
Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.
- 18.03.2022 18 Mar 13:35 12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı trafik timleri yolcu ve yük taşıyan araçlara yönelik yapılan denetimde 4 araç trafikten men edildi, 12 araç sürücüsüne 4 bin 898 lira cezai işlem uygulandı.
- 18.03.2022 18 Mar 11:31 Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar etkili oluyor
Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
- 16.03.2022 16 Mar 11:14 Karateciler Belediye Başkanı Koloğlu'nu ziyaret etti
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde açılan karate kursuna devam eden sporcular, belediye başkanı Mustafa Koloğlu'nu ziyaret etti.
- 15.03.2022 15 Mar 11:50 Cumayeri'nde zabıta marketleri denetledi
Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde zabıta ekipleri ile Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle ilçe merkezindeki marketleri denetledi.
- 12.03.2022 12 Mar 12:12 Düzce, Sakarya ve Bartın'da 239 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Düzce, Sakarya ve Bartın'da kar nedeniyle 239 köy yolu ulaşıma kapandı.
- 12.03.2022 12 Mar 12:09 Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı
Düzce'de 69 köy yolu ulaşıma kapandı Düzce'de yoğun kar yağışı trafikte olumsuzluklara neden olurken kar sebebiyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
- 11.03.2022 11 Mar 10:46 Düzce ve Bartın'da 167 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Düzce ve Bartın'da kar yağışı nedeniyle 167 köy yolu ulaşıma kapandı.
- 02.03.2022 02 Mar 10:15 Kadına şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine kadına yönelik şiddetle Mücadele farkındalık eğitimi verildi.
- 02.03.2022 02 Mar 10:08 Hane ziyaretleri ile ihtiyaca göre çalışmalar sürüyor
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Vefa destek projesi hazırlandı.
- 01.03.2022 01 Mar 18:31 Son dakika haberi: Bakan Özer'den AK Parti ve MHP'ye ziyaret
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de bakanlığına ait yatırımları incelemek ve bilgi almak için geldiği Düzce'de AK Parti ve MHP'yi ziyaret etti.
- 01.03.2022 01 Mar 17:11 Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak"
Bakan Özer: "Önceliğimiz, okul öncesi eğitime erişimi arttırmak" Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önceliklerimizden biri, bu dönem okul öncesi eğitime erişimi arttırmak.
- 01.03.2022 01 Mar 16:30 Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
- 01.03.2022 01 Mar 16:18 Son dakika haber... Bakan Özer, Düzce'de eğitim değerlendirme toplantısına katıldı Açıklaması
Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu dönem öncelikli hedeflerinden birinin, okul öncesi eğitime erişimi artırmak olduğunu kaydetti.
- 14.02.2022 14 Şub 15:18 Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi
Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Su Damlası, kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy ortaokulu birinci oldu.
- 13.02.2022 13 Şub 23:32 Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu
Düzce'de yemeği yapılan 'Kaldirik' isimli yabani otu toplamaya giden kadın kaybolunca, torununun haber vermesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
- 11.02.2022 11 Şub 19:29 Minibüs ve otomobil hırsızı polis ekiplerince yakalandı
Düzce'de minibüs ile otomobilleri düz kontak yaparak çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
- 11.02.2022 11 Şub 18:49 Düzce'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Düzce'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
- 09.02.2022 09 Şub 14:54 Köylere dadanan hırsızlar yakalandı takım elbise bile çalmışlar
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan 3 kişi jandarmanın takibi sonrası yakalandı.
- 06.02.2022 06 Şub 13:18 Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
- 04.02.2022 04 Şub 11:38 Düzce'nin nüfusu 400 bin 976 oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce'de ikamet eden nüfus 5 bin 297 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 400 bin 976 oldu.
- 02.02.2022 02 Şub 21:04 TÜGVA önderliğinde 3 ayların başlangıcı nedeniyle etkinlik düzenlendi
Düzce'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) önderliğinde 6 sivil toplum örgütünce, mübarek 3 ayların başlangıcı sebebiyle "Kur'an Ziyafeti ve Sohbeti" etkinliği düzenlendi.
- 01.02.2022 01 Şub 20:36 Düzce'de bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı
Düzce'de yol kenarında bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
- 01.02.2022 01 Şub 18:28 Yaralı şahin koruma altına alındı
Jandarma Çevre Doğa ve Hayvan Koruma timi yaralı olarak bulunan Şahin'i tedavisini yaptırıp Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettiler.
- 01.02.2022 01 Şub 13:12 Donmak üzere olan yavru köpek kurtarıldı
Cumayeri ilçesinde dere yatağına düşen ve donma tehlikesi geçiren köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- 01.02.2022 01 Şub 12:10 Buz gibi suda donmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Buz gibi suda donmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde ki derenin içinde yavru köpeği gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
- 29.01.2022 29 Oca 12:55 Ahşap ustası fren sistemli kızak tasarladı
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde yaşayan ahşap ustası Bayram Coşkun'un tasarladığı fren sistemli ahşap kızak dikkati çekiyor.
- 29.01.2022 29 Oca 10:08 Düzce'de hava sıcaklığı -11 dereceye kadar düştü
Düzce'de yoğun kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma sonrasında hava sıcaklıkları -11 dereceye kadar düştü.
- 28.01.2022 28 Oca 18:29 Çocuklar oyun alanlarına giren traktörü kar topu yağmuruna tuttu
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kar yağışının ardından rampa yolda kendilerine kayak pisti yapan çocuklar, yoldan geçmek isteyen traktör sürücüsünü pistlerini bozacağı düşüncesiyle kar topu yağmuruna tuttu.
- 27.01.2022 27 Oca 17:17 Yem yediği behniye sırt üstü düştü
Yem yediği behniye sırt üstü düşen tosun Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 27.01.2022 27 Oca 09:40 Jandarma mahsur kalan oğul ile yatalak annesini kavuşturdu
Düzce'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca yatalak annesine ulaşamayan genç Jandarma ekiplerinden yadım istedi.
- 26.01.2022 26 Oca 13:56 Raftingciler botlarını bu kez karda kaymak için kullandı
Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki raftingciler, araçların arkasına bağladıkları botlarla karda kaymanın keyfini yaşadı.
- 26.01.2022 26 Oca 12:11 Yolların açılması için çalışmalar sürüyor
Zonguldak, Karabük ve Düzce'de kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 95 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.
- 25.01.2022 25 Oca 15:13 Düzce ve Bartın'da 273 köy yolu ulaşıma kapandı
Düzce ve Bartın'da yoğun kar yağışı nedeniyle 273 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, Sakarya'da 58 mahalle yolunun açılmasıyla trafiğe kapalı yol kalmadı.
- 23.01.2022 23 Oca 11:14 Bartın ve Düzce'de 421 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın ve Düzce'de yoğun kar nedeniyle 421 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
- 20.01.2022 20 Oca 02:03 Kar yağışı Düzce'de de etkili oldu
Kar yağışı Düzce'de de etkili oldu -Sabah işe gitmek için evinden çıkanlara kar sürprizi -Bazı vatandaşlar bisiklet ve motosikletiyle işe gitmeye çalıştı Yurdun belli bölümlerini etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de etkili oldu.
- 19.01.2022 19 Oca 18:12 Sakarya ve Düzce'de 220 köy ve mahallenin yolu ulaşıma açıldı
Sakarya ve Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan 255 köy ve mahalle yolundan 220'si çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
- 18.01.2022 18 Oca 20:09 Kocası kayıp başvurusunda bulundu, şiddetten kaçtığı belirlendi
DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde A.B., eşi N.B'nin kaybolduğunu belirterek, jandarmaya ihbarda bulundu.
- 18.01.2022 18 Oca 10:45 İlçelerin sorunları toplantıda görüşüldü
DÜZCE (İHA) – Kaymakamlar ile bir araya gelen Düzce Valisi Cevdet Atay, ilçedeki sorunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
- 18.01.2022 18 Oca 10:11 Çaylar Başkandan
Cumayeri Belediye Başkanı Koloğlu, vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor.
- 15.01.2022 15 Oca 09:27 TOKİ Mehmet Akif Ersoy voleybolda şampiyon oldu
DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleştirilen Okul Sporları Küçük Kızlar Voleybol il birinciliği müsabakalarında TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon oldu.
- 15.01.2022 15 Oca 00:58 Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri İlçe Başkanlığı binası açılış törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi.
- 14.01.2022 14 Oca 18:23 Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var"
Fatih Erbakan: "1,5 milyon üniversiteli işsiz var" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Düzce'de Erbakan, Düzce'de partisinin "Anadolu Buluşmaları" programına katıldı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında, Cumayeri...