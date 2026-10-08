Düzce\'de köy okulu öğrencileri Gezen Sinema Tırı ile sinema deneyimi yaşadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Düzce'de köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Gezen Sinema Tırı etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle kente gelen Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda öğrencilerle buluşuyor. Etkinliğin üçüncü durağı Cumayeri ilçesindeki Mehmet Metin İlkokulu oldu. Okulda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, kendileri için hazırlanan filmi izleyerek sinema deneyimi yaşadı. Çocukların kültür ve sanatla buluşmasına katkı sağlamayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı'nın, Düzce genelindeki köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceği bildirildi.