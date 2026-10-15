Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri\'de Dokuzdeğirmen yoluna 7 kutu menfez yerleştirdi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen Köyü grup yolunda 7 kutu menfezin yerleştirilmesi çalışmalarını tamamladı. Toplam 14 metre uzunluğundaki çalışmayla yol altyapısının güçlendirilmesi ve su geçişinin kontrollü şekilde sağlanması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar Cumayeri'nde devam ediyor. Bu kapsamda Dokuzdeğirmen köyü grup yolunda 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfezin yerleştirilmesi tamamlandı. Toplam 14 metre uzunluğa ulaşan menfezlerle yağışlar sonucu oluşabilecek suyun yolun altından güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi amaçlanıyor.