Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'de Dokuzdeğirmen yoluna 7 kutu menfez yerleştirdi - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'de Dokuzdeğirmen yoluna 7 kutu menfez yerleştirdi

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Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri\'de Dokuzdeğirmen yoluna 7 kutu menfez yerleştirdi
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Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen Köyü grup yolunda 7 kutu menfezin yerleştirilmesini tamamladı. 1,5 x 1,5 metre ölçülerindeki menfezler toplam 14 metre uzunluğa ulaştı; yol altyapısının güçlendirilmesi ve yağış suyunun kontrollü tahliyesi hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'ne bağlı Dokuzdeğirmen Köyü grup yolunda 7 kutu menfezin yerleştirilmesi çalışmalarını tamamladı. Toplam 14 metre uzunluğundaki çalışmayla yol altyapısının güçlendirilmesi ve su geçişinin kontrollü şekilde sağlanması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar Cumayeri'nde devam ediyor. Bu kapsamda Dokuzdeğirmen köyü grup yolunda 1,5 x 1,5 metre ölçülerinde 7 kutu menfezin yerleştirilmesi tamamlandı. Toplam 14 metre uzunluğa ulaşan menfezlerle yağışlar sonucu oluşabilecek suyun yolun altından güvenli ve kontrollü şekilde tahliye edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiCumayeriGüncelDüzceÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri'de Dokuzdeğirmen yoluna 7 kutu menfez yerleştirdi - Son Dakika
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